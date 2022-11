Jennifer Aniston y su dura confesión sobre ser mamá: ‘Ya no hay más que hacer’

Jennifer Aniston siempre se mantuvo al margen de los comentarios y las especulaciones sobre un embarazo a lo largo de su carrera y sus dos matrimonios. Sin embargo, detrás de una respuesta amable en cada ocasión que negaba la visita de la cigüeña, la actriz de Friends ocultaba la realidad, esa que en su reciente entrevista para Allure se confesó como nunca.

En múltiples ocasiones y sin saberlo, Jennifer Aniston fue la portada de varios tabloides que mostraban alguna de sus fotos con un ligero aumento de peso, asegurando que estaba embarazada. Algo que el tiempo se encargaba de desmentir.

Mientras el mundo aplaudía por un bebé que algunos medios aseguraban estaba por llegar, ella seguía en la lucha de poder convertirse en mamá. “Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés”, aseguró.

Como muchas mujeres con el mismo fin, intentó varios métodos: “Fue realmente difícil. Estaba probando la Fecundación In Vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Hacía de todo”, pero jamás logró tener el resultado que esperaba.

Mucho más informada y con la experiencia que sólo se obtiene con el tiempo, aseguró: “Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos’. Hazte un favor.‘ Es algo que simplemente no piensas”.

A tres meses de cumplir 54 años, la actriz sabe que esa ya no es una opción. “Aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”, dijo. Sin embargo, distinto a lo que muchos pensarían, Jen no se siente mal por no poder hacer algo para cumplir aquel sueño de ser mamá. Reconoció que se siente “aliviada”, pues sabe que “ahora ya no hay nada más qué hacer”.

En su charla, aprovechó para aclarar otro rumor que giró en torno a su maternidad, y es que por mucho tiempo se dijo que su segundo esposo, Justin Theroux, la había dejado por su “egoísmo” de no querer ser mamá. “Aquella razón por la que mi esposo me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo. Todo eso fueron mentiras absolutas”, explicó sin dar más detalles.

Jennifer Aniston, orgullosa de sí misma

Aunque Jennifer Aniston es una de las actrices más famosas y queridas de los 90s, su vida personal no fue sencilla. A temprana edad vivió un martirio al ver lo mal que se llevaban sus padres al punto del divorcio, algo que la alejó de su madre por mucho tiempo. Sus propios matrimonios también la marcaron, aunque en la actualidad se siente bien por todas las experiencias que hoy la hacen ser una persona diferente.