Salma Hayek se despide de Matthew Perry: ‘Amigo mío, te has ido demasiado pronto’

El pasado 28 de octubre se dio a conocer el sensible fallecimiento de Matthew Perry, el entrañable actor que dio vida a Chandler Bing, en la famosa serie Friends. Un día después de que se conociera esta triste noticia, la familia del actor rompió el silencio para agradecer el cariño recibido. Como era de esperarse, los fans, amigos y compañeros del actor han lamentado su deceso, entre ellos sus coprotagonistas en la famosa serie de Warner Bros.Salma Hayek, con quien protagonizó una película años atrás, es otra de sus colegas que ha reaccionado a su partida.

Salma y Matthew trabajaron juntos hace máa de dos décadas.

“Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días procesar esta profunda tristeza. Existe un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajamos para lograrlos”, escribió la actriz mexicana en su cuenta de Instagram el pasado 30 de octubre.

Salma recordó cuando trabajó con Matthew en la película Fools Rush In, la cual se estrenó en 1997 y en la que interpretan a una pareja. “Me conmovió mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram lo mucho que amaba Fools Rush In y cómo pensaba que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película”, escribió la actriz, en su publicación, misma que acompañó de algunas fotos de aquellos tiempos en los que compartió con Perry.

“A lo largo de los años, él y yo nos encontramos recordando ese momento significativo de nuestras vidas con un profundo sentido de nostalgia y gratitud. Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tus tonterías, tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos”, concluyó su mensaje.

Salma trabajajó con Matthew en la película ‘Fools Rush In’

Lo que se sabe del fallecimiento de Perry

Matthew Perry fue hallado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, el pasado 28 de octubre. Aunque ya se hizo una autopsia se ha informado que la investigación de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles requerirá nuevas pruebas y análisis para determinar las causas del fallecimiento del actor.

CNN reportó que el médico forense actualizó el registro en línea de Perry la tarde del 29 de octubre, apuntando su causa de muerte del actor como “diferida”. “En los casos en que la causa de la muerte no pueda determinarse en el momento de la autopsia, se emitirá un certificado diferido hasta que se hayan completado estudios adicionales”, señaló dicho medio.

Se ha señalado que los forenses están esperando los resultados de los informes toxicológicos para determinar la causa de la muerte de Perry, los cuales podría tardar semanas en completarse. Se prevé que los investigadores usen los informes toxicológicos para determinar si alguna sustancia extraña pudo contribuir a la muerte de Perry.

