¡De pronto flash! Salma Hayek se convierte en la chica del bikini azul en su último posado

Sin duda alguna, Salma Hayek se ha convertido en toda una referencia en cuanto a moda y belleza, pues siempre logra acaparar miradas, ya sea en un lujoso look de diseñador en alguna alfombra roja, o incluso en su momento más natural y sin maquillaje. Tal y como sucedió recientemente, cuando la intérprete se dejó ver de lo más guapa desde la playa, disfrutando de un refrescante chapuzón en el mar.

©@salmahayek



Salma dejó en claro que se encuentra en su mejor momento

A través de su perfil de Instagram, Salma compartió una serie de selfies en las que se le puede ver de lo más divertida, posando desde la escalinata de un yate, presumiendo cuerpazo en un bikini azul. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fueron las graciosas caras con las que aparece, los cuales fueron causadas por un chorro de agua que salpicaba su cara.

De hecho, la actriz reveló la razón de esas divertidas caras, pues según confesó, intentó tomarse una serie de fotos, pero sus acompañantes se lo impidieron, pues no dejaron de juguetear con el agua. “Cuando tu familia no te deja tomar una selfie en bikini en paz”, confesó la intérprete.

©@salmahayek



La actriz reveló la razón detrás de estas divertidas postales

Salma apuesta por la sensualidad

Sin duda alguna, Salma Hayek ha aprendido a valorar cada uno de los rasgos de su persona y de su físico, luego de haber trabajado y superado sus inseguridades, por lo que ahora no tiene reparo en explotar su lado más sensual y extrovertido, dejando en claro que la edad no está peleada con esta faceta de su personalidad.

“Les tengo que decir que no piensen que porque uno se vuelve más grande se le quita lo sexy“, explicó Salma en una charla que sostuvo con el programa El Gordo y la Flaca hace unos meses, durante el estreno de la película Magic Mike’s Last Dance. ”La sensualidad es una parte del ser humano que se puede transformar de muchas maneras, es una energía que no tenemos por qué perderla. Además es vital”, agregó.