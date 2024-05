Salma Hayek a su esposo, François-Henri Pinault, en su cumpleaños: ‘Dios bendiga el día en que naciste’

Las celebraciones no terminan para Salma Hayek. Hace unas semanas, la actriz celebraba por todo lo alto su aniversario de bodas número 15 con François-Henri Pinault, ahora la intérprete vuelve a estar de manteles largos por el cumpleaños del magnate de la moda. Una fecha por demás significativa para ella y su familia, la cual no ha querido pasar por alto, por lo que a través de sus redes sociales ha hecho eco de este importante festejo, por lo que le ha dedicado a su amado el mensaje más romántico.

Salma y François-Henri están de celebración

Con los sentimientos a flor de piel, Salma acudió a su perfil de Instagram, donde compartió una serie de fotografías en las que mostró algunos de los instantes más especiales de su relación con Pinault, así como algunos de sus posados en diferentes alfombras rojas. Al pie de dicha publicación, la nominada al Oscar por la película Frida escribió unas románticas palabras para su marido, dejando en claro así lo enamorada que está de él y lo feliz que es a su lado. “Dios bendiga el día en que naciste, mi amor”, escribió en las primeras líneas. “Gracias por el amor y la risa interminables que me brindas cada día. Feliz cumpleaños, mi rey”, finalizó conmovida.

Como era de esperarse, la publicación de Salma ha generado todo tipo de reacciones de sus seguidores, quienes no han dejado de enviar sus buenos deseos para el empresario de origen francés, destacando entre los mensajes los de algunos amigos famosos de la pareja, como Anthony Hopkins, Viola Davis, David Beckham, entre otros, quienes a la distancia se sumaron a las celebraciones por el cumpleaños de Pinault.

La intérprete recordó algunos de los momentos más especiales de su relación con el magnate

Una historia de amor poco convencional

Aunque Salma y François-Henri presumen de tener un sólido matrimonio, e incluso ahora gritan su amor a los cuatro vientos, todo parece indicar que para el empresario no fue nada fácil conquistar a la veracruzana, pues tuvo que proponerle matrimonio a la intérprete en más de una ocasión. “Hay que vencer el miedo para sentirse libre y descubrir tus puntos fuertes. Yo antes tenía fobia a las serpientes y ahí me tienes, bailando con mi mayor temor en Abierto hasta el amanecer. Me daba miedo la oscuridad. Y el matrimonio. Y aquí estoy, casada. Aunque me da vergüenza reconocer cuántas veces me lo tuvo que preguntar. ¡Tres veces! Ese ha sido el mayor temor que he superado“, admitió Salma durante una entrevista al periódico español El País en 2015.

Como recompensa por enfrentar uno de sus más grandes miedos, Salma encontró en el empresario al amor de su vida, admitiendo en esa misma entrevista que su relación la hace sentir completa. “Vivo con el amor de mi vida, un hombre maravilloso, seguro de sí mismo y feminista, al que le gustan las mujeres fuertes y que además sabe cuidarme. Porque somos muchas las mujeres fuertes, con poder y determinación que cuando llegamos a casa nos gusta contar con alguien que nos cuide y tome las riendas“, expresó.