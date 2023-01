Julia Roberts en shock al enterarse que no es en realidad una Roberts

Hace tan solo unos días, Julia Roberts descubrió un secreto de familia que la dejó en shock. Resulta que, en realidad, su apellido no es Roberts. La estrella de Ticket to Paradise fue la invitada del programa Finding your Root del investigador e historiador Henry Louis Gate. El show, que se encarga de indagar en los antepasados de los famosos, dejó al descubierto que la estrella de cine no está emparentada con su supuesto tatarabuelo, Willis Roberts.

Julia Roberts y su reacción tras saber sobre su pasado

De acuerdo con las investigaciones de los archivos del estado de Georgia, donde nació la actriz, Willis Roberts (su supuesto tatarabuelo) falleció 10 años antes de que naciera el bisabuelo de la actriz, por lo que es imposible que lo haya concebido, ¿entonces quién es realidad padre de su bisabuelo?

La investigación arrojó que su tatarabuela, Rhoda Suttle Roberts, tuvo una relación con otro hombre luego del fallecimiento de su esposo, Willis Roberts. “Willis no es tu tatarabuelo, él ya estaba muerto cuando nació tu bisabuelo John”, le dijo el investigador, a lo que Julia reaccionó incrédula: “¿No soy una Roberts?”.

Como los registros de la época son confusos, Gates se apoyó usando el ADN de la actriz y una prima, y el estudio concluyó que se encontraron coincidencias con un hombre llamado Henry McDonald Mitchell Jr. “¿Somos Mitchells?”, dijo la actriz de películas como Mujer Bonita, a lo que Gates contestó: “Eres Julia Mitchell. Biológicamente no eres Roberts”.

Julia Roberts quedó sin aliento con ese secreto familiar

No hay forma de saber si Rhoda le dijo la verdadera identidad de su padre a John (bisabuelo de Julia), pero podría ser posible que lo guardara como un secreto, pues había todo un trasfondo. Según el censo de 1880, Henry vivía en ese entonces con su esposa y sus seis hijos, quienes vivían a solo unas millas de ahí. De acuerdo con los registros de la época, la madre de Henry vivía tan solo a cuatro casas de Rhoda, la tatarabuela de Julia, por lo que es probable que, en alguna de esas visitas a su madre, Henry viera a Rhoda y se diera la relación.