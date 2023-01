El príncipe Harry habla de sus hijos y revela que dudaba que sus genes de pelirrojo ‘resistieran’ a los de Meghan

Las revelaciones del príncipe Harry han acaparado los titulares en los últimos días, y no es para menos, pues se ha abierto como nunca sobre su vida personal. Tanto en Spare, su libro de memorias, como en las entrevistas que ha concedido a propósito de la promoción, el duque de Sussex ha compartido detalles de su distanciamiento con la Familia Real británica, su relación con Meghan Markle, e incluso ha confesado haber examinado la serie The Crown (Netflix). Del mismo modo, un tema que no podía faltar era el de sus hijos, Archie y Lilibet.

©The Late Show with Stephen Colbert



Harry visitó “The Late Show With Stephen Colbert”

De lo más sincero, Harry compartió en su visita al programa The Late Show with Stephen Colbert (CBS) que al inicio de su relación con Meghan tenía ciertas dudas sobre si su genética podría hacer frente a la de ella. Sin embargo, cuando nación su primogénito, se dio cuenta de que estaba equivocado pues sus genes de pelirrojo resultaron vencedores.

©Alexi Lubomirski



Los genes de pelirrojo de Harry resultaron ser muy fuertes

El anfitrión del show televisivo mostró al príncipe una foto que él y la duquesa de Sussex compartieron como familia de cuatro. “Su hija, Lilibet, su hijo, Archie, por supuesto, su esposa, Meghan. Su hija Lilibet lleva su nombre en su honor”, dijo Colbert, refiriéndose a la reina Isabel II . “Tener hijos nos ayuda a recordar a los que hemos perdido. ¿Ves a tu madre oa tus abuelos en alguno de tus hijos?”, cuestionó.

“Definitivamente mi mamá. ¡El ginger gen (gen pelirrojo) es fuerte!”, expresó Harry divertido, haciendo alusión además a Lady Di. “Mira eso. Ambos son pelirrojos”, dijo Colbert.“El gen Spencer es muy, muy fuerte”, aseguró Harry en referencia al lado materno de la familia. Muchos no saben que los tres hermanos de la fallecida princesa de Gales, Jane Fellowes, Sarah McCorquodale y Charles Spencer son naturalmente pelirrojos.