El príncipe Harry confiesa que ha visto y verificado los episodios de ‘The Crown’

Apenas ha pasado un día desde la publicación de Spare, el libro del príncipe Harry, pero las revelaciones sobre su vida y su familia ya llevan más tiempo acaparando los reflectores. Antes de que se lanzaran oficialmente las memorias del duque de Sussex, ya se habían filtrado algunos fragmentos, además de que él ofreció un par de entrevistas que dieron mucho de qué hablar. Ahora, ha tenido una nueva aparición televisiva, y como era de esperarse, ha hecho interesantes confesiones.

©GettyImages



Las revelaciones de Harry han acaparado loos reflectores

Harry acudió como invitado a The Late Show with Stephen Colbert (CBS), en un episodio que se transmitió este 10 de enero. Durante la entrevista, en la que hubo hasta un par de shots de tequila, el anfitrión no pudo resistirse a preguntarle si había visto The Crown, uno de los mayores éxitos de Netflix, el cual está inspirado en la Familia Real británica.

“Sí, en realidad he visto The Crown”, confesó Harry, quien se mostró muy relajado y divertido durante la charla con Colbert. “Las cosas más antiguas y las cosas más recientes”, agregó, dejando entrever que está al día con esta cautivante ficción monárquica. La quinta temporada de la serie, estrenada en noviembre pasado, aborda la aventura del rey Carlos con Camila Parker y el final de su matrimonio con la princesa Diana.

©The Late Show with Stephen Colbert



Harry acudió a “The Late Show With Stephen Colbert”

“¿Lo verificas mientras miras?”, preguntó el presentador. “Sí, en realidad lo hago”, el príncipe con una gran sonrisa. “Otra razón por la que es tan importante que la historia tenga razón”, agregó, señalando una copia de sus memorias en el escritorio de Colbert.

En febrero de 2021, el duque de Sussex ya se había referido a la exitosa serie de Netflix durante una entrevista con el presentador de The Late Late Show, James Corden. “No pretenden ser noticia, es ficción, pero se basa libremente en la verdad. Te da una idea aproximada de las presiones de poner el deber y el servicio por encima de la familia y todo lo demás, lo que puede resultar de eso”, dijo entonces.