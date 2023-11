La familia de Matthew Perry hace realidad el mayor deseo del actor

A finales del pasado mes de octubre, el fallecimiento de Matthew Perryconmocionó a la industria del entretenimiento. El actor de 54 años, inmortalizado por su papel como Chandler Bing de Friends, dejó un gran hueco no solo en la pantalla, sino también en los corazones de su familiares y amigos más cercanos, incluidos sus compañeros de la exitosa sit com. Ahora, mientras los fans esperan conocer más detalles sobre las circunstancias del deceso, se ha revelado que la familia del intérprete hizo realidad uno de sus más grandes sueños y que él no pudo cumplir en vida: la creación de una fundación.

©Fundación Matthew Perry





La Fundación Matthew Perry nació unos días después de la muerte del actor con el fin de ayudar a quienes luchan contra las adicciones. El intérprete nunca escondió el problema de abuso de sustancias con el que lidió durante muchos años, y el que desencadenó los momentos más duros de su vida.

Fue la familia de Matthew la que quiso crear esta iniciativa para honrar la memoria del actor, y lo hizo en coincidencia con el Giving Tuesday, día que se celebra en Estados Unidos con la participación en proyectos solidarios. “Es importante para nosotros, como familia, honrar el legado de Matthew. El potencial que tiene la Fundación Matthew Perry para ayudar a quienes padecen esta enfermedad es algo que estamos orgullosos de traer al mundo”, explicó la familia del intérprete en un comunicado difundido por People.

“Identificar la adicción como una enfermedad, abordar los estigmas que impiden que las personas busquen y accedan a la atención, y abogar ferozmente por un tratamiento mejor y más equitativo”, agregó, refiriéndose a los temas que busca abordar la organización.

Matthew quiso ayudar a los que enfrentaron su misma lucha

“Cuando muera no quiero que Friends sea lo primero que se mencione, quiero que sea que haya ayudado a los demás. Y voy a vivir el resto de mi vida demostrándolo”, expresaba Perry en noviembre de 2022 en el podcast Q With Tom Power. Estas palabras forman parte de la presentación de su fundación. “La adicción es demasiado poderosa para que cualquiera pueda derrotarla solo. Pero juntos, algún día, podemos vencerla”, agrega el texto.

El periodista Keith Morrison, padrastro de Matthew, hizo un llamado en sus redes sociales para apoyar la fundación. “Este no es el tipo de cosas que hago comúnmente, pero este año es diferente. Y mañana es Giving Tuesday. Haz lo que puedas; él habría estado agradecido. matthewperryfoundation.org”, escribió en X.

“La Fundación Matthew Perry es la realización del compromiso duradero de Matthew de ayudar a otras personas que luchan contra la enfermedad de la adicción”, apunta el sitio web de la organización. “Honrará su legado y estará guiado por sus propias palabras y experiencia, e impulsado por su pasión por marcar una diferencia en tantas vidas como sea posible”, agrega

