El vestido de novia de Jacquemus del que todo el mundo está hablando

Como ya es de esperarse, los desfiles de Jacquemus son muy mediáticos, no solo por la lista de personalidades que asisten a ver su colección sino por las piezas y propuesta que siempre ofrece. Para su más reciente lanzamiento de Ready to Wear Primavera-Verano 2024, el joven diseñador presentó un total de 47 looks en el museo de arte moderno, The Fondation Maeght, bajo el nombre “Les Sculptures”.

La colección consistía en looks en su mayoría monocromáticos en tonos rojo, negro y blanco. Las hombreras fueron protagonistas en diferentes atuendos donde se les vio en conjuntos, abrigos y vestidos. Como es costumbre, el diseñador cerró el desfile con un look nupcial que se convirtió en la estrella del día.

El vestido de novia de Jacquemus del que no podemos parar de hablar

El escultural vestido del que todos están hablando presenta una propuesta minimalista, elegante y femenina para la novia contemporánea. Es un atuendo para la “bride to be” que busca un atuendo atemporal y estilizante para la figura. El look no.47 de Jacquemus envolvía a la modelo en una especie de silueta que hacía sentir que se trataba de una escultura en movimiento.

©Launchmetrics Spotlight





Para complementar el look, el vestido se acompañaba de unos tacones con abertura y un velo delgado y sutil que cubría por completo el rostro y se extendía hasta los pies. En contraste con las propuestas de looks bridal que otros diseñadores han hecho donde el maximalismo es esencial y donde los encajes roban toda la atención, el diseñador francés prefirió inclinarse por algo más discreto y libre de distractores. El vestido cerraba magníficamente una colección que nos recordó que el lujo siempre está en los detalles.

©Launchmetrics Spotlight





Celebridades que asistieron al desfile de Jacquemus

Si algo caracteriza al diseñador es su exclusiva lista de invitados. Personalidades de todo el mundo se encuentran para apreciar el trabajo de la marca. En esta ocasión pudimos ver a Julia Roberts luciendo muy feliz en la pasarela. Algunas otras celebridad que se unieron para apoyar al diseñador fueron Kylie Jenner de la mano de Stormi, Arón Piper, Bianca Balti, Kristin Davis, Jack Harlow y muchos otros. Además, Jacquemus contó con la participación de Gigi Hadid y Emily Ratajkowski como modelos del desfile.

