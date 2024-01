Copenhagen Fasion Week es siempre el lugar para las mejores fotos de street style, y esta temporada no es la excepción. Tras una semana de Alta Costura en París con looks extravagantes y muy trendy, y celebridades como Zendaya o Kylie Jenner desfilando sus mejores atuendos -e insperados cambios de look- en las primeras filas, ahora llegó el turno del Ready To Wear para Otoño Invierno 2024, y Copenhagen está dando inicio a una de las temporadas más emocionantes para los apasionados de la moda antes de que se presenten los grandes (Nueva York, París, Milán, Madrid y Londres).

Desde el pasado 29 de enero, la capital danesa se ha convertido en el epicentro de la moda con los desfiles de diseñadores emergentes y otros ya establecidos. Donde además de las pasarelas, las tendencias también se marcan en las calles. Las invitadas a los desfiles de Copenhagen Fashion Week nos han deleitado estos días con sus mejores looks y mucha inspiración, donde los accesorios se han convertido en grandes protagonistas, ya sea una icónica bolsa -de firmas como Miu Miu, Loewe, Chanel o Jacquemus- un maxi abrigo o los lentes más chic. Todo estilizado en un mix de piezas de lujo en contraste con elementos más casuales.

Por qué son virales las Copenhagen It Girls

Si no lo habías visto en TikTok, te recomendamos que busques “Copenhagen Fashion Girls” en esta red social y te enamores de su estética. Desde hace más de un año, la estética de las danesas se ha vuelto inspiración para los amantes de la moda gracias a su estilo único, cuyas claves se basan en la comodidad, la elección de varias capas en cada look, los jeans baggy o pantalones de pijama como el punto focal, sneakers y accesorios coloridos y muy cozy. La magia de esta tendencia recae en que tu look aparente que no te esforzaste demasiado (aunque claramente hay una mente muy creativa y trendy detrás de todas las Copenhagen it girls).

Los mejores looks durante Copenhagen Fashion Week

Así que si necesitas algo de inspiración para el último mes de invierno, te dejamos los mejores looks de street style hasta ahora en la capital danesa durante esta agetreada -y emocionanate- semana de la moda.