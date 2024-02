Si hablamos de outfits emblemáticos, tenemos mucho por aprenderle a Stormi, la pequeña hija de Kylie Jenner quien, a su corta edad, ya ha deslumbrado con sus looks a donde quiera que va. Ya sea un atuendo full denim o un vestido de gala como el que vimos recientemente en el desfile de Valentino, la hija de Kylie Jenner sabe cómo hacer una entrada y darnos mucho de qué hablar.

Desde sus primeras apariciones en fotografías, Stormi nos ha dejado sin palabras al acompañar a su mamá con matching looks envidiables que reafirman que la pequeña ya es la próxima “it girl”. La empresaria y su hija han sido retratadas en diferentes partes del mundo luciendo prendas de las marcas más exclusivas del momento como Burberry, Louis Vuitton o incluso Prada. No cabe duda que el guardarropa de Stormi es algo que todos quisiéramos tener.

Los mejores atuendos de Stormi

Desde trajes de baño, vestidos, accesorios y hasta sneakers, la hija de la influencer sabe cómo llevar el estilo a nuevos niveles. Ya sea en un matching look junto a su mamá, o outfits individuales, el guardarropa de Stormi está lleno de sorpresas.

Un ícono del street style

El secreto para llevar el streetwear de la mejor manera siempre está en los zapatos. Kylie Jenner ha sabido darle este toque a los looks más urbanos de Stormi al dejarla lucir sus OG Air Jordan 1 Flex junto a un conjunto de pants negros y una sudadera del mismo color. Otro de los momentos más mediáticos fue cuando se pudo ver a la pequeña de la mano de sus papás luciendo un vestido negro y unos Air Jordan 1 de Travis Scott x Fragment.

Los mejores matching look

Los momentos más icónicos de la pequeña se han dado al llevar un matching look de la mano de la empresaria. Recientemente pudimos verlas en el desfile de Jacquemus vistiendo un atuendo completamente en rojo o en el desfile de Valentino en un full black look. Los desfiles no han sido los únicos escenarios para estos inolvidables momentos pues la pequeña también se ha unido a su mamá en grandes eventos como la Met Gala, donde en 2019, se le vio llevar un vestido exactamente igual al de Kylie Jenner. Se trató de un vestido Versace estilo sirena en color morado que ambas combinaron con un cabello del mismo tono.

Sormi, la reina de las tendencias

No importa cual sea la tendencia más top del momento, Stormi siempre podrá llevarla a la perfección. Se le ha visto luciendo unos pantalones baggy combinados con una playera oversize, usando vestidos en colores metálicos, accesorios chunky y faldas tipo cargo.

No cabe duda que no importa la prenda, el momento o la tendencia, Kylie Jenner y Stormi siempre serán nuestro combo favorito para hacer de cualquier ocasión, una memorable.