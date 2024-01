Después de una ajetreada semana de Alta Costura en París, donde las celebridades y las casa de moda nos regalaron momentos icónicos -y una catedra sobre las tendencias para esta primavera verano- el spotlight esta semana se fue hasta el soleado sur de Francia, donde Jacquemus presentó este lunes su colección Ready To Wear 2024 con Gigi Hadid como la telonera del show, así como la modelo Emily Ratajkowski, con el museo de arte moderno The Fondation Maeght, como la escenografía ideal para la colección titulada “Les Sculptures”.

Kylie Jenner y Stormi en la primera fila de Jacquemus

Y no solo las caras conocidas llamaron la atención en la pasarela, sino que Kylie Jenner y Sormi causaron sensación al llegar al evento donde las esperaba su prestigioso lugar en primera fila. Después de una exitosa semana en París con impresionantes atuendos que se han hecho virales en redes sociales, y con asistencia a shows como el de Jean Paul Gaultier, Maison Margiela y Valentino -donde también asistió su hija Stormi en un matching look muy chic en color negro- la it girl y empresaria volvió a deslumbrar en un entallado mini vestido rojo con tacones del mismo color con un delicado moño y mini bolso, todo de Jacquemus. Mientras que Stormi, quien también asistió al evento, vistió un total look en el mismo color, con el suéter de la firma en V a los hombros, como lo propone Simon Porte Jacquemus para esta temporada. Sin duda estamos listas (¡y emocionadas!) por ver a Stormi -la nueva nepo baby favorita- en la Semana de la Moda este año.

Julia Roberts en un ‘total look’ negro

Junto Kylie Jenner, pudimos ver a importantes celebridades como Julia Roberts quien llegó en un escultural abrigo largo negro que combinó con medias y los mismo tacones que Jenner, pero en negro, mientras que para ver el show desde primera fila, optó por unos lentes de sol con silueta ovalada que acentuaron a la perfección su cabellera castaña. En cuanto a maquillaje, ambas se inclinaron por un glam muy natural y glowy.

Entre los asistentes al desfile pudimos ver al cantante Jack Harlow en una de las chamarras tipo piloto de Jacquemus para esta temporada, el influencer Jacob Rott en un total look gris de la firma, Kristin Davis y Arón Piper, por nombrar algunos. Sin duda los atuendos llamaron la atención dentro y fuera de la pasarela, así que aquí te compartimos los mejores looks de los asistentes a “Les Sculptures” de Jacquemus: