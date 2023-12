Xochitl Gomez: conoce a la estrella latina que brilla en ‘Dancing With The Stars’ y el próximo gran paso en su carrera

Xochitl Gomez se está apoderando de Hollywood como una de las estrellas en ascenso dentro de una nueva generación de artistas con talentos extraordinarios. La actriz mexicano-estadounidense, de 17 años, ha compartido su pasión por las artes escénicas con el mundo desde muy joven y se ha hecho de un nombre con su transición de la pantalla chica a la grande al obtener un gran reconocimiento por su personaje de América Chávez, en el 2022 con la película de Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Proveniente de una familia humilde de California, sus padres identificaron su talento desde el principio e hicieron todo lo posible para apoyarla de todo corazón a conseguir sus sueños. Desde que conoció el teatro por su madre a la edad de 5 años, Xochitl acumuló la impresionante cifra de realizar 22 musicales a los 12 años, dando así forma a su base actoral. Y aunque enfrentó numerosos desafíos durante las audiciones, Xochitl atribuye su éxito a su mamá, quien finalmente dejó su trabajo para apoyar las aspiraciones de su hija a tiempo completo.

También ha mencionado el significativo apoyo de su padre al ayudarla a practicar líneas en español, resaltando la importancia del apoyo y los sacrificios de su familia. La joven estrella, cuyo nombre significa ‘Flor’ en náhuatl, lengua indígena de México, reconoce que sin el esfuerzo de sus padres, su sueño en Hollywood nunca se habría hecho realidad.

Photo Credit: Aaron Idelson | Fashion Credit: Top: Miu Miu / Skirt: Vivienne Westwood / Shoes: Steve Madden

“Durante el estreno de una película dijo: “La incansable dedicación de mi madre para apoyar mis objetivos me llevó a esta alfombra roja” – Xochitl Gomez –

Y mientras muchas estrellas jóvenes van y vienen en el negocio del entretenimiento, Xochitl ha demostrado tener la constancia adecuada para continuar elevando una carrera exitosa al conseguir nuevos logros en proyectos emocionantes, honrando su herencia y contando con el apoyo de su mamá en cada paso de su camino.

2023 ha resultado ser un año increíble para Xochitl, quien ha cautivado los corazones de los espectadores con su carisma cada semana al ejecutar difíciles rutinas de baile y dando lo mejor de sí durante su tiempo en el afamado programa Dancing With The Stars. La nativa de California ha utilizado todas sus habilidades y experiencia en cada una de sus actuaciones en las cuáles combina su entrenamiento en artes marciales, teatro musical y su contagiante personalidad en el escenario.

Photo Credit: Aaron Idelson | Fashion Credit: Top: Miu Miu / Skirt: Vivienne Westwood / Shoes: Steve Madden

HOLA! tuvo la oportunidad de hablar con la artista sobre su experiencia en el show y nos reveló algunos de sus momentos más significativos y memorables, su aprecio por su pareja de baile, Val Chmerkovskiy, y lo que se viene en el futuro cercano en lo que respecta a su carrera como actriz.