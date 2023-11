Myrka Dellanos habla del trauma de su segundo divorcio: ‘Él se fue de vacaciones y no regresó’

Myrka Dellanos es una de las mujeres más bellas del mundo del entretenimiento hispano, sin embargo, la presentadora no es la más afortunada en el amor. En su haber, tiene tres divorcios; uno más duro que el otro, además de una sonada relación con Luis Miguel. Ha sido en el podcast de Alejandro Chabán, que la conductora de La Mesa Caliente habló de una dura etapa; su segundo divorcio con David Matthews, quien un día simplemente se fue y la dejó sin explicación alguna.

Myrka Dellanos habló del trauma que vivió en su segundo matrimonio

Tras el fracaso de su primer matrimonio con Alejandro Loynáz —el padre de su hija— en el 2000 Myrka se casó en segundas nupcias con David Matthews. “Yo quería tener más hijos, Alexa lo amaba muchísimo, ella tenía cuatro añitos. Yo decía, ‘esto va a ser muy lindo’. Cuando estábamos juntos leía libros de como ser un buen padrastro, la trataba súper bien, mi mamá feliz todos felices y de repente... fue traumático, truamático”.

La bella presentadora contó que un día, su entonces marido la dejó. “Él se fue de vacaciones, y no regresó, no regresó... Se fue de vacaciones a ver a sus padres, y decidió no regresar. Y no lo vi, no lo vi de nuevo por meses. Es traumático porque la persona de repente te idce que se va a ver a sus padres, ‘voy por el weekend’ y no regresó y luego era Thanksgiving y yo estaba como ‘okay, extendiste un poquito, pero ¿vas a regresar?’ Por fin me dice, ‘no voy a regresar, estoy atravesando una crisis’”.

Su segundo exmarido la abandonó sin más y nunca le dijo por qué se acabó su matrimonio

Para Myrka, esto fue un duro golpe, tanto que bajó 25 libras en un mes y en ese momento, ella estaba en Primer Impacto y su público no dejaba de hablar de lo desmejorada que se veía. “Fue una cosa terrible, horrible, traumático... Bajé 25 libras en un mes. Yo estaba en Primer Impacto y recuerdo que la gente decía, ‘¿qué pasa? está tan delgada...’. Yo no podía comer, yo no podía tragar, estaba tan triste y también no sabía que estaba pasando”.

Meses después, él regresó a la casa pero ella no lo vio, pues mientras Myrka estaba presentando Premio Lo Nuestro y él aprovechó esa ausencia para sacar sus cosas de la casa que solían compartir. “Nosotros nos divorciamos por correo. Yo estaba presentando Premio Lo Nuestro. Él regresó y sacó todas las cosas de la casa cuando yo no estaba. Yo le preguntaba a Dios de rodillas, ‘¿pero por qué?’, así sola en mi casa yo gritaba, era desepseración. Pero sobreviví y aprendí que Dios estaba conmigo y eso incrementó mi fe”, reveló a Chabán.

A la fecha, Myrka confesó que no tiene idea de la verdadera razón detrás de la decisión de su ex. “Yo no sé que le pasó a él ni cual es la verdad de su crisis”.

