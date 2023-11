Mireddys está en busca de trabajo y aviva los rumores de divorcio con Daddy Yankee

Mireddys González, esposa de Daddy Yankee, tomó por sorpresa al mundo virtual luego de publicar una historia en sus redes sociales en busca de trabajo. La influencer de 46 años solicitó información a sus seguidores para que le avisaran si es que alguien sabía de una vacante en San Juan, Puerto Rico; y de ser así, le enviaran los datos para que se pudiera postular. La peculiar petición avivó los rumores de divorcio que desde hace meses han estado sonando entre la pareja que en abril pasado cumplió 28 años de casada.

“Si usted sabe de alguna tienda en mall de San Juan que estén buscando empleados, me deja saber porque quiero trabajar”, escribió Mireddys en sus historias, causando una opinión dividida entre sus seguidores. Si bien muchos creen que en realidad no estaría necesitada de un empleo, otros anotaron que si ella quiere trabajar, es su decisión.

Mireddys recibió respuesta a su petición y varios de sus seguidores le enviaron información de lugares en los que podría postularse. El más común es de cajera, lo que parece perfecto para lo que está buscando y en donde la recibirían con los brazos abiertos. Ahora sólo falta que la influencer se ponga en contacto con quienes le ofrecen trabajo y acceda a laborar en el mall.

Los rumores de separación de Daddy Yankee y Mireddys

Desde hace meses, la relación de Daddy Yankee y Mireddys ha estado en medio de rumores de separación luego de casi 30 años juntos. Las especulaciones empezaron luego de que sus fans notaran que él ya la sigue en las redes sociales, un claro indicio actual de que algo no está bien entre dos enamorados. Además de que sus publicaciones y apariciones juntos han sido casi nulas.

A pesar de ello, Mireddys dejó ver que apoya al padre de sus hijos en sus proyectos, como a mediados de octubre, cuando compartió en sus historias varias publicaciones sobre Neón, la serie de Netflix de la que Yankee es productor ejecutivo.

Por ahora, ni Mireddys ni Daddy Yankee han hecho declaraciones sobre la situación actual de su relación, aunque una publicación de su hija, Jessaelys, alimentó las posibilidades de que en casa estuvieran pasando por un mal momento. “Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, escribió en sus historias sin dar más explicaciones, aunque los fans del reguetonero hilaron las palabras de la joven con el momento de los rumores de separación de sus padres.

