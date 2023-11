Daddy Yanke estrena ‘Bonita’, y Nicki Nicole & Bad Gyal nos cantan ‘Enamórate’

¡Qué mejor que la música que nos pone a bailar para entrar en calor este otoño? Este fin de semana, Los Esquivel x Marca Rgistrada traen Alucín, Nicki Nicole & Bad Gyal estrenan Enamórate, y Farruko, Yung Wylin‘ & Maffio nos contagian su Good Energy.

Los Esquivel X Marca Registrada - Alucín

Como uno de los principales referentes de la nueva generación de artistas del regional mexicano, Los Esquivel - formados por los hermanos Sebastián y Eugenio Esquivel - han estado utilizando el poder de TikTok a su favor. Hoy, su hit inédito de electro corrido Alucín, el cual han estado promocionando meses antes de su debut, se lanza en colaboración con Marca Registrada. La letra de la canción proyecta la vida nocturna de un Alucín, que aparenta tener mucho y lucir un estilo de vida lujoso, más de lo que realmente tiene. La canción ha conquistado a una generación joven de oyentes, al conservar los corridos bélicos por los que destacan los artistas y, además, incluir ritmos EDM.

Nicki Nicole & Bad Gyal - Enamórate

Nicki Nicole se une a la artista española Bad Gyal en su nueva colaboración Enamórate. En sus letras, Nicki afirma que aunque otros pueden copiar su estilo, ella es la que tiene el flow original. Se trata de una canción hipnotizante y llena de confianza, sobre la fuerza de autovalorarse. Compuesto por las dos artistas y producido por Tatool, el tema llega con un video musical.

Farruko, Yung Wylin‘ & Maffio - Good Energy

Mezclando el ritmo Afrobeat aportado por Wylin’ y el estilo único urbano de Farruko, la canción nos invita a alejar aquellos que trae negatividad a nuestras vidas y abrazar las buenas energías. Con este tema, Farruko sigue incorporando a su repertorio aportando mensajes positivos en sus líricas.

Daddy Yankee - Bonita

La larga despedida de Daddy Yankee no podría estar completa sin un tema para disfrutar a finales de año y que promete poner el rito en las festividades de esta época.

Chicocurlyhead - En la Mañana

Con el lanzamiento hoy de su nuevo sencillo En la Mañana, Chicocurlyhead demuestra una vez más su versatilidad musical, siguiendo los pasos de su anterior lanzamiento: Ahora o Nunca, junto a la artista mexicana Renee. La canción narra su fascinación por la chica que llamó su atención desde el momento en que la conoció y a quien quiere dedicar toda su atención. Acompañada por un contagioso ritmo afrobeat, la canción muestra una vez más la inconfundible capacidad de Chicocurlyhead para realizar la transición entre inglés y español de una manera impecable y fluida, mientras rinde homenaje a sus raíces afrolatinas.

Gonza - 787

El tema 787 no es solo una canción, es una declaración de talento y versatilidad. Escrito por los mismos Gonza y Sanchz, el sencillo ha sido producido por Dilay y Kabba2flame, quienes han sabido capturar la esencia de ambos artistas, creando un sonido único que está destinado a resonar en la escena musical.

Christian Daniel x Kevin García - Me Va A Extrañar

Los destacados artistas del mundo latin pop y urbano, Christian Daniel y Kevin García, unen sus talentos en el lanzamiento de una versión especial del clásico inmortalizado por la leyenda Ricardo Montaner. Esta interpretación única, cargada de emotividad, es un tributo a una canción que ha dejado una huella indeleble en la historia de la música pop latina. Las voces mágicamente complementarias de Christian Daniel y Kevin García prometen cautivar a los fanáticos, ofreciendo una nueva perspectiva de este emblemático tema.

Helado Negro - LFO (Lupe Finds Oliveros)

Extraído del octavo álbum de larga duración de Lange, Helado Negro, I Just Want To Wake Up With You, sigue al sencillo en español LFO, una canción escrita en homenaje tanto a la constructora de amplificadores Fender Lupe López como al compositor minimalista y practicante de meditación sónica. Pauline Oliveros (LFO significa Lupe Finds Olivero).

Jingle Bell Rock - Jessy & Joy

Desde la nueva interpretación de Jingle Bell Rock por Jessy & Joy, que formará parte del lanzamiento de la nueva temporada de De Viaje con los Derbez, La Banda MS de Sergio Lizárraga que interpreta la canción Navidad, Navidad, un clásico navideño con todo el estilo sinaloense, y los Foo Fighters interpretando la canción navideña favorita de Chuck Berry, Run Rudolph Run, Amazon Music tiene algo para todos esta temporada navideña.

Christian Meier - He Vuelto a Casa

“Después de pasar algunos meses aislado en plena pandemia, sin trabajar y sin relacionarme con el mundo exterior, sentí la necesidad de volver a componer de manera natural. Prendí mi teclado -como había hecho muchas veces antes- pero esta vez buscando explorar nuevas melodías que transmitan lo que tanto el encierro cómo esta etapa de mi vida me estaba enseñando: a escribir desde la madurez las historias que quería compartir. Fue así como, luego de hacer varias maquetas y demos, me di cuenta que tenía un álbum terminado”, comenta el cantante y compositor peruano.

Il Divo - Crazy

El cuarteto icónico —Urs Bühler (tenor) de Suiza, Sébastien Izambard (tenor) de Francia, David Miller (tenor) de Estados Unidos y el nuevo miembro Steven LaBrie (barítono) de Estados Unidos— anuncia el lanzamiento de su próximo “XX: 20TH ANNIVERSARY ALBUM”, del cual se desprende el primer sencillo, Crazy.

Steve Aoki - HiROQUEST 2: Double Helix

Con colaboraciones de Paris Hilton, Akon, Ángela Aguilar, Danna Paola, ERNEST, Galantis, JJ Lin, Hayley Kiyoko, Timmy Trumpet y John Martin. Lanzado hoy junto con el nuevo álbum, su nuevo sencillo Cartagena, con la estrella pop colombiana Greeicy, viene acompañado de un vídeo musical dirigido por Chris Torres. Repleto de ritmos impactantes y la cautivadora voz de Greeicy, Aoki combina a la perfección la sedosa voz de la artista colombiana con su producción de primer nivel, creando un éxito adictivo destinado a conquistar al público en todo el mundo.

