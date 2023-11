La modelo es otra de las famosas que ha elegido el negro para lucir espléndida luego de una ruptura. En mayo de 2017, la menor de las Hadid se preparó para la gala del Met en la que su ex The Weeknd posaría por primera vez con su entonces novia, Selena Gomez. Para este inolvidable momento, la top model se puso un atrevido y muy revelador jumpsuit de red y brillos firmado por Alexander Wang, el cual contaba con un profundo escote en la espalda, que no hacía falta, pero que la hizo lucir espectacular.