‘El artista nunca debe rendirse y ni dejar de creer’; Johan Flechas, el genio del marketing musical latino

Me imagino que los artistas con los que trabajas, algunos se vuelven casi familia, ¿nos podrías compartir la lección más grata que te ha dejado uno de tus artistas? ¿Quién fue?

Es muy difícil hablar solo de un artista. Especialmente siento que he podido construir una relación muy cercana con La Industria Inc, he estado trabajando con ellos prácticamente desde que nació el sello, ha sido una relación laboral tan fuerte y estable que ya lleva más de 10 años. Ellos creyeron en mi trabajo y me han confiado ser parte de la estrategia de posicionamiento de todos sus artistas Nicky Jam, Manuel Turizo, Chocquibtown, Valentino.

Así que si hablamos de cuál es la lección más grata que me ha dejado trabajar con ellos, podría decir que, la que considero más importante dentro de esta industria, y es entablar relaciones laborales duraderas en las que los equipos confíen plenamente en tu trabajo.