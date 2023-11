Anahí y Dulce María presentan complicaciones de salud en su gira por Brasil

En medio de la intensa gira de RBD, la salud de sus integrantes se ha visto comprometida. Dulce María y Anahí confirmaron en sus redes sociales que no la están pasando nada bien a causa de un virus, el cual parece ser respiratorio. La agrupación se encuentra en Brasil con una serie de presentaciones pactadas y las artistas han usado sus plataformas para dar a conocer su situación aclarando que no es COVID-19, además de enviar un mensaje a su público en el que se comprometen para dar lo mejor de sí mismas a pesar del panorama.

©GettyImages



RBD terminará sus fechas en Brasil el domingo 19 de noviembre

Desde inicios de esta semana, Dulce María ha estado presentando síntomas propios de una enfermedad respiratoria. Incluso, en sus stories se mostró con una aparato que le permite respirar mejor. “Queridos amigos cómo saben desde el lunes no me he senyido bien, he estado con fiebre, y mucha tos y dolor de espalda, y ahorita estoy ronca, ya estoy medicada desde el martes. El doctor dice que es un virus (ni covid, ni influenza) empecé con una gripe viral que avanzó y se convirtió en bronquitis por eso casi no tengo voz”, indicó.

©@dulcemaria



Dulce María padece un virus respiratorio que le ha impedido estar al 100% para sus conciertos en Brasil

“Nada me da más impotencia pues quisiera estar al cien para poder darles lo mejor junto a mis compañeros después de tanto tiempo esperando este momento. Quería mantenerlos informados para que sepan cómo está la situación”, explicó la también actriz.

Por su parte, Anahí hizo lo propio y compartió con sus seguidores cómo se sentía, luego de presentar fiebre y dolor en los huesos. “Mi querida gente de Brasil. Todavía no sabemos qué es lo que tengo. Los doctores ya están aquí y haremos pruebas. Daré lo mejor de mí en los conciertos que nos quedan, espero poder estar a la altura de lo que ustedes merecen”. Anahí también cree que no se trata de coronavirus, pues recién contrajo la enfermedad por quinta ocasión y eso significaría que tendría anticuerpos para hacer frente a un posible contagio.

©@anahi



Anahí también tiene un virus que ha comprometido su salud

Estas complicaciones de salud se dan casi al final de su gira por Sudamérica. A la agrupación aún le restan tres fechas más en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo. Tras concluir sus shows el 19 de noviembre, se trasladarán a México, donde darán inicio al cierre de su tour mundial, arrancando con sus conciertos en Monterrey, Nuevo León. Finalmente, la banda se despedirá de los escenarios el 21 de diciembre con su último show en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.