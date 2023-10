Anahí lo confirma: Se retirará de los escenarios cuando termine su tour con RBD

La esperada gira Soy Rebelde Tour de RBD arrancó el pasado mes de agosto y su éxito ha sido aplastante. Sin embargo, aunque seguramente muchos fans quisieran que estos conciertos marcaran el inicio de una nueva etapa para la agrupación, los más probable es que se trate de un adiós. Durante varias presentaciones en Estados Unidos, Anahí ya había dejado entrever que su despedida de los escenarios estaba próxima, y ante las dudas al respecto, ahora lo ha confirmado con todas sus letras.

©GettyImages



El éxito de la gira de RBD ha siso arrollador.

“Definitivamente, este tour es el último baile, es una hermosa despedida que me voy a llevar por siempre en mi corazón. Para mí, es el regalo más bonito estar haciendo el tour más importante en Latinoamérica en los últimos tiempos, con el grupo más increíble que ha existido, RBD, del cual soy fan número uno”, dijo en entrevista con el diario mexicano Reforma.

Anahí reconoció estar muy agradecida por tener la oportunidad de despedirse de los escenarios y de sus fans de una manera tan especial. “Puedo despedirme así de bonito y mostrar a mis hijos y algún día a mis nietos lo que dejé en los corazones de las personas. Lo que para mí más importa es ese amor que se va a quedar por siempre, no importa si estamos lejos o cerca, nos vamos a llevar lo que estamos gozando”, comentó.

La intérprete de Mía Colucci se mostró conmovida ante la cálida respuesta que ha tenido RBD en su gira de reencuentro. “Hay nostalgia de encontrarte con quién eras, abrazar a quién eres hoy y acordarte de todos esos sueños. Tal vez, algunos no se cumplieron, pero no pasa nada, puedes crear nuevos”, dijo. Será el próximo 21 de diciembre cuando la agrupación cierre su gira en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México.

©GettyImages



La canrante ha confesado que su retiro de los escenarios está cerca.

Anahí se dijo plena por haberse realizado en lo profesional, habiéndolo hecho también a nivel personal. “Hoy soy una mujer de 40 años con dos hijos y estoy cumpliendo un sueño que nunca pensé que sería posible: volver a estar en un escenario”, destacó. “Para mí esto es algo hermoso. Aunque yo tomé la decisión de alejarme en su momento, por mil y un causas muy personales y muy válidas, claro que mi corazón extrañaba muchísimo esta conexión”, admitió.

©@anahi



La familia de Anahí la ha apoyado en esta gira.

Su distanciamiento de los escenarios

Hace más de una década, Anahí decidió enfocarse en proyectos personales y sobre todo en su familia: su esposo Manuel Velasco Coello y sus hijos Manu y Emiliano. En junio pasado la cantante se refirió a esta decisión durante una transmisión en vivo en su Instagram.

“Yo tomé la decisión de no estar tan cerca y asumo esa responsabilidad y ha sido mucho tiempo y es una decisión que fue completamente mía porque yo quería tener una vida y no estar tan expuesta y no exponer a mis hijos que son chiquitos… Pero eso no quiere decir que no los extrañe, que no extrañe o que muchas veces no sueñe con que estoy ahí, aunque la decisión yo la he tomado a conciencia”, expresó entonces la interprete.

Vídeo Relacionado: Gael García Bernal será homenajeado en celebración del Día de Muertos Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.