Los mensajes de Anahí que podrían anticipar su retiro definitivo de los escenarios

Tuvieron que pasar muchos años para que los fanáticos de RBD pudieran ver nuevamente reunida a la agrupación en el escenario. La esperada gira Soy Rebelde Tourarrancó el pasado mes de agosto y el éxito ha sido arrollador. Sin embargo, aunque muchos quisieran que esta serie de conciertos maracara el inicio de una nueva etapa para la banda pop, es probable es que se trate más de un adiós. En dos recientes presentaciones en Estados Unidos, Anahí pronunció emotivos mensajes en el que habló de una despedida, lo que ha sido interpretado por algunos fans como un posible aviso de su retiro musical.

El éxito de RBD ha sido arrollador.

En redes sociales se ha viralizado un momento de un concierto, al parecer del que RBD ofreció el pasado 6 de octubre en San José, California, en el que se ve a Anahí dirigiéndose al público totalmente conmovida. La intérprete de Mía Colucci se dijo complacida de poder cantar una vez más con sus fans. “Todas las noches decimos cosas muy bonitas, y todas las noches decimos cosas que nos salen del alma, y de eso pueden estar seguros”, expresó.

“Yo quiero decirles que en un mundo tan complicado, tan lleno de incertidumbre, porque somos sobrevivientes de una pandemia en la que perdimos a gente muy querida, donde nos han pasado muchas cosas en estos últimos años, que nos tienen el corazón roto en cachitos, el hoy poder estar juntos es un regalo al alma”, continuó su mensaje, mientras el público reaccionaba emocionado.

Ojalá pudiéramos detener el tiempo… Nos cuesta aceptar q esto ya es una despedida.



Pero también sabemos que tu felicidad está por encima de todo y de eso estamos convencidos.

Ahora es momento de saltar, cantar y reír contigo.

“Pero en lo personal, quiero decirles que para mí este tour es el regalo más bonito, porque es el reencuentro con mis hermanos y con ustedes y es el inicio de la despedida que nunca pude tener”, dijo con la voz entrecortada. “Gracias por todo, por todo, con todo mi corazón, siempre los llevaré aquí”, finalizó, para luego lanzar un beso al público.

Otro video que también se ha viralizado, tomado aparentemente en el concierto de San Francisco el 8 de octubre, muestra a Anahí hablando frente al público, con las emociones a flor de piel, y refiriéndose a su despedida. “Gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por esta noche, gracias Dios por RBD, gracias Dios porque este tour se logró aunque parecía imposible”, dice casi al borde de las lágrimas. “Y gracias, gracias por permitirme despedirme de lo que más he amado hacer en mi vida... ¡los amo!”, concluye.

Su tiempo lejos de los escenarios

Hace poco más de 11 años, Anahí decidió alejarse de los escenarios para enfocarse en proyectos personales y sobre todo en su familia: su esposo Manuel Velasco Coello y sus hijos Manu y Emiliano. En junio pasado la cantante se refirió a esta decisión durante un live en su Instagram en el que habló del momento que compartió con Karol G en su concierto en la Ciudad de México

. “Yo tomé la decisión de no estar tan cerca y asumo esa responsabilidad y ha sido mucho tiempo y es una decisión que fue completamente mía porque yo quería tener una vida y no estar tan expuesta y no exponer a mis hijos que son chiquitos… Pero eso no quiere decir que no los extrañe, que no extrañe o que muchas veces no sueñe con que estoy ahí, aunque la decisión yo la he tomado a conciencia”, expresó la interprete.

©@anahi



Para Anahí su familia es su prioridad.

