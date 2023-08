Maite Perroni y Anahí, las más emocionada en los ensayos de RBD

La cuenta regresiva para el inicio del Soy Rebelde Tour, en el que el público volverá a ver sobre el escenario a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez retomando su etapa como RBD. A poco más de una semana de que arranquen los shows, Maite expresó lo contenta que está con esta gira que no sólo marca el reencuentro oficial del grupo, sino que hace un llamado al a nostalgia frente a sus fans.

“¡¡Fin de una semana espectacular!!! No les puedo explicar todas las emociones que han pasado por mí estos días, cada segundo, cada momento es irrepetible”, escribió la cantante junto a una selfie en la que deja ver su cara de alegría. Si bien no pudo mostrar el behind the scenes de los ensayos, emocionó más al público con sus palabras, y es que promete un gran show para todos aquellos que asistan a la gira.

Reflexiva, expresó: “Atesoro todo lo que está pasando y trato de vivirlo de la manera más consciente en el presente”. Y continuó: “Saber que cada día estamos más cerca de volvernos a encontrar en ese escenario con cada uno de ustedes es el mejor regalo del universo”.

Para Maite, este regreso es aún más especial pues hace tres meses debutó como mamá con la llegada de su hija, Lía, a quien recibió de lo más dichosa junto a su esposo, Andrés Tovar. Aunque se encontraba disfrutando de las primeras semanas de la maternidad, el ánimo de Maite la llevó a dar lo mejor de sí para los ensayos, con lo que aseguraría un show de calidad junto a sus compañeros y amigos.

“Es mi ilusión más grande, pero que se junte con el gran sueño de mi vida es muy grande. Es el reto de volver a estar en los escenarios, pero entre todos nos estamos apoyándonos y sosteniéndonos para compartir con toda la gente que nos ha estado esperando por tanto tiempo”, comentó a Despierta América sobre cómo coincidieron estos dos grandes eventos en su vida.

Anahí, igual de ilusionada con la gira de RBD

Así como Maite, los demás integrantes del grupo están listos para volver a presentarse frente al público. Esta será la primera vez en la que ofrecen un concierto completamente en vivo desde su separación, ya que en 2020, cuando se reencontraron en el escenario, se trató de un concierto virtual al que no pudo asistir ningún fan debido a la pandemia.

Con esa emoción en el corazón, Anahí espera volver a interpretar sus éxitos con el grupo frente a sus fans. La también actriz dejó ver un poco del ensayo de Sálvame, tema que canta con mucho sentimiento sentada en el suelo y con banda de música en vivo. Un pequeño detalle de cómo han sido estas semanas previas a los conciertos que podremos ver por México, Brasil, Colombia y USA.