Anahí asegura que todavía no escucha tras incidente en su oído

La salud de Anahí es un tema que tiene a los fans de la cantante y de RBD muy preocupados luego del incidente que sufrió la semana pasada, cuando le realizaban un molde para fabricar un audífono a su medida y el material le perforó el tímpano. Aunque ha estado bajo supervisión médica y necesita mucha paciencia, la intérprete mexicana reveló a sus fans que aún no escucha, pero es optimista.

“Estoy sanando. Todavía no escucho y eso no le encanta al doctor”, escribió en una de sus historias para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud, quienes le han estado preguntando al respecto además de enviarle mensajes llenos de cariño.

Confiada en que todo saldrá bien, la también actriz continuó: “Pero debo escuchar pronto. Sé que así será. En verdad mil gracias por todos los mensajes y preguntas”, anotó en la publicación en la que cubrió varias de las dudas de sus admiradores.

Anahí sigue puesta para el tour de RBD

Desde principios de año, Anahí y sus compañeros del grupo RBD ilusionaron a más de una generación al anunciar varias fechas con su Soy Rebelde Tour, una serie de conciertos con los que cumplirán el sueño de sus fans de veros reunidos sobre el escenario. El accidente de su oído no sólo preocupa al público por la integridad de la cantante, sino por su participación junto a sus amigos y compañeros Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Sin embargo, Anahí está decidida a participar en estos shows y no se dejará vencer por nada. “Les juro que daré todo en este tour. De eso no tengan duda”. Y bastante animada, agregó: “Si no está al 100 ese oído, ¡tenemos otro! ¡Nada nos frena”.

Sus palabras coinciden con las de su esposo, el político mexicano Manuel Velasco, quien asegura que la madre de sus dos hijos está muy animada con el tour, por lo que presiente que serán shows inolvidables.

“Está ensayando todos los días con sus compañeras y con sus compañeros, está muy echada para adelante, con mucho ánimo, con mucha ilusión de esta gira, que es la más importante de América Latina, yo auguro que van a tener mucho éxito y ella como es una profesional, dedicada al 100 por ciento a su trabajo”, expresó sobre la gira que iniciará el 25 de agosto.

