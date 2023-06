El esposo de Anahí suspende sus actividades políticas para estar con ella tras su lesión

Hace un par de días Anahí compartía emocionada un vistazo de su trabajo en medio de los preparativos para la gira de RBD, Sin embargo, durante una de las pruebas resultó con una lesión considerable en el oído, la cual la llevó al hospital. Ahora, mientras los fanáticos se preguntan si el tour se aplazará, el marido de la cantante ha tomado la decisión de hacer una pausa en sus actividades políticas para apoyar a su esposa en estos momentos.

Manuel hizo una pausa en sus compromisos para estar con Anahí

“El día de ayer, mientras me encontraba de gira en la ciudad de Monterrey, mi esposa Anahí sufrió un percance en el oído que le provocó una afectación en el tímpano”, explicó Velasco en sus redes sociales este 21 de junio. El político y senador con licencia se registró hace unos días como aspirante a la candidatura presidencial, con miras a las elecciones que se celebrarán en México el próximo año. Como parte de su agenda, actualmente se encuentra recorriendo distintos lugares del vecino país.

“El día de mañana la acompañaré a una evaluación médica profunda, por lo que este jueves no haré recorridos por el país para dedicarme de lleno a estar con ella”, anticipó Velasco en su publicación. “Estamos seguros que saldremos adelante con el apoyo, amor y cariño de nuestra familia y amigos”, concluyó su mensaje.

Manuel es un gran apoyo para Anahí

Estas palabras y sobre todo el gesto, no pasó desapercibido para la intérprete, pues no tardó en comentar la publicación de Manuel. “Me conmueve mucho q hagas esto. Te lo agradezco de corazón. Se que todo va a estar muy bien”, comentó Anahí demostrando su agradecimiento.

¿Qué le pasó a Anahí?

A través de sus historias de Instagram, la cantante explicó el accidente que sufrió durante los preparativos de su proyecto con RBD. “Esto tan horrible que ven es mi oído”, escribió al mostrar una foto en la que se veía un acercamiento a cierto tejido y lo que parecía ser sangre. “Hace unas horas me estaban haciendo el molde para los in ears, se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo. Esto fue el resultado”, agregó.

©@anahi



Anahí compartió con sus seguidores lo que vivió el pasado 20 de junio

“Así como se ve la foto así duele. Creo que nunca había llorado de un dolor así”, reconoció la intérprete. “¡No oigo nada! Así que corrí al hospital. El doctor dice que hay una pequeña perforación en el tímpano... Estoy en shock”, admitió. “Bien dicen que cuando tanta energía se mueve pasan las cosas que menos imaginas”, expresó. “Pero todo va a estar perfecto”, confió.

Horas después compartió un video en el que se le veía recostada de lado mientras le revisaban su oído y aprovechó para agradecer las muestras de cariño y preocupación. “Gracias por todos sus mensajes”, escribió.

