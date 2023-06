Manuel Velasco revela cómo va Anahí en su recuperación tras su lesión de oído

La semana pasada Anahí compartía su emoción por reunirse con sus compañeros de RBD para los preparativos de su próxima gira. Sin embargo, el que parecía ser un día perfecto dio un giro desafortunado, pues la cantante sufrió una lesión en el oído. Dada la situación, tuvo que trasladarse al hospital e incluso su esposo Manuel Velasco pospuso sus actividades políticas para estar con ella. Ahora, el senador mexicano (con licencia), ha compartido una actualización del estado de su esposa, y ha revelado cómo va en su recuperación.

Anahí sufrió una lesión en el oído la semana pasada

“Ella físicamente está muy bien, entonces es un proceso en el que hay que tener paciencia”, comentó Velasco en un encuentro con medios de comunicación. “Una vez que desinflame y cicatrice le habrán de aspirar la sangre podremos tener una evaluación más exacta”, explicó.

Anahí explicó la semana pasada que la lesión en su oído ocurrió mientras le hacían un molde para unos in ears, pues el material se rompió y lo jalaron hasta lograr sacarlo. Tras acudir al médico, la cantante se enteró de que tenía una perforación en el tímpano.

Velasco confió en que su esposa se recuperará pronto

“Nosotros estamos optimistas de que con la bendición de Dios ella va a estar bien”, dijo Manuel mostrando la misa actitud positiva que ha asumido su esposa. Pese a lo ocurrido, la cantante se ha dejado ver de muy buen ánimo, e incluso ha seguido adelante con los ensayos junto a sus compañeros de RBD. Recientemente Anahí publicó un video en el que se le veía cantando en las pruebas con sus pequeños Manu y Emiliano como público.

🚨 | Anahi ensaindo para a tour do RBD com os filhos de plateia. Momento fofura! pic.twitter.com/9zPdbPwhom — Support Anahí ⭐️ (Fan Account) (@SupportAny) June 27, 2023

¿Habrá un concierto gratuito de RBD en la Ciudad de México?

Los últimos años se han vuelto muy populares en los últimos años los shows gratuitos de diversos artistas en el Zócalo de la Ciudad de México. Uno de los más recientes corrió a cargo ni más ni menos que de Rosalía. Ante este panorama y dado que RBD está alistando su gira Soy Rebelde Tour por varios países, muchos se han preguntado si la agrupación estaría abierta a ofrecer una presentación sin costo en dicho punto de la capital mexicana.

RBD está alistando su gira ‘Soy Rebelde Tour’

Manuel fue cuestionado al respecto, y dejó ver que no le parece mala idea que se realice un concierto de este tipo. “Yo sí desearía que RBD pudiera tener un concierto gratuito en el Zócalo, pero es una decisión de los integrantes”, expresó.

Sin embargo, fue claro al señalar que los integrantes de la famosa banda pop no formarán parte de su campaña con miras a las elecciones presidenciales en 2024. “No, no hay ninguna posibilidad. Ellos están ajenos a los temas políticos, ellos no van a estar involucrados en nada de la política”, señaló.

