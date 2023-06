Los integrantes de RBD aún no conocen a la bebé de Maite Perroni

Antes de que Maite Perroni se enfoque por completo en los ensayos para los conciertos de RBD, la cantante está disfrutando plena sus primeros meses como mamá. Dichosa por haber recibido a la cigüeña junto a su esposo, Andrés Tovar, la también actriz aún no ha presentado de forma oficial a su pequeña Lía, de hecho ni siquiera sus compañeros del grupo han podido conocer a su “sobrina”.

Los preparativos para el Soy Rebelde Tour no paran y con poco más de dos meses antes de que inicien los shows, Christopher Uckermann y Christian Chávez se reunieron para una firma de autógrafos en la Ciudad de México, en donde confirmaron que aún no conocen a la bebé.

“Hablé con ella, pero todavía no he visto a Lía. No nos ha dejado verla todavía... Es recién nacida”, comentó Uckermann a las cámaras de Hoy Día.

Esperanzado en que no tarde el día en el que puedan cargar a la nueva integrante de la familia RBD, agregó: “Pero ya nos tocará pronto”.

Los amigos de Maite no han podido conocer a Lía porque, según explicó Christopher, hay una distancia física para no visitarla cualquier día de la semana. El cantante confirmó que Maite y su familia están en Estados Unidos, pero la comunicación no falla: “He podido hablar con ella y se le siente. Está muy feliz y contenta”.

Christian Chávez, por su parte, no hizo muchos comentarios sobre la bebé, pero expresó entre risas: “Ya somos tíos nuevamente. Ya estamos grandes”.

Maite Perroni, de lo más feliz en su etapa más dulce

El 16 de mayo, Maite confirmó en su perfil de Instagram que su bebita ya había nacido. “Bienvenidas las desveladas, los pañales… junto a nuestro amor incondicional! Eres nuestra más grande bendición. ¡Te amamos LÍA! ✨”, escribió junto a una publicación en la que se puede ver la manita de la nena sujetada por la de sus papás.

La feliz mamá confirmó cómo es su vida desde la llegada de la cigüeña a su hogar. A través de su cuenta de Twitter, Maite respondió algunos mensajes que le mandaron sus seguidores. “¿Cómo estás, has conseguido dormir al menos 10 minutos?”, le preguntó una usuaria. “¿Dormir? ¿Qué es eso?”, respondió la actriz con buen humor.

Días después, su esposo, Andrés Tovar, aseguró a varios medios que Maite estaba más que dichosa. “La mamá feliz, contenta, enamorada, disfrutando una etapa, te juro que todo el mundo te dice: ‘Cuando nazca tu hija, tu hijo, vas a ver’. Nada de lo que te dicen es suficiente hasta cuando ya la tienes en los brazos y los tres juntos, abrazados, felices en familia”, aseguró.