El doloroso recuerdo de Alfonso Herrera durante su tiempo en ‘RBD’

Alfonso Herrera ha dicho varias veces que no al reencuentro en el escenario con sus compañeros de RBD, Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann. Y tiene sus razones. El actor y cantante recién reveló que hace casi dos décadas, cuando era parte del grupo, a pesar del éxito hubo situaciones que lo dejaron con un mal sabor de boca y con secuelas que aún no puede olvidar, aunque le desea a sus compañeros lo mejor para el Soy Rebelde Tour, que inicia en agosto próximo.

“Me encanta que les vaya bien porque les tengo aprecio, les tengo cariño y les tengo respeto”, dijo al diario El País al mencionar a los otros cinco integrantes del grupo.

Y también habló de los recuerdos que tienen juntos, aunque algunos de ellos no son tan gratos. “Compartimos cosas que nadie más va a poder saber y que nosotros seis estuvimos ahí en momentos duros, alegres y momentos difíciles como cuando fue lo de Brasil”, agregó sobre el día en el que tres admiradoras fallecieron entre una multitud tratando de estar cerca de ellos.

Fue aquel episodio el que marcó a Poncho, quien recuerda que no tuvieron apoyo alguno de Televisa, la cadena detrás de la telenovela Rebelde y el grupo RBD. “Hasta la fecha sigo teniendo un poco de miedo cuando voy a un lugar donde hay mucha gente. Íbamos solos y entre nosotros nos apoyamos porque no tuvimos apoyo psicológico para poder lidiar con esta situación”, aseguró.

Aunque pudo charlar con los allegados a las jóvenes víctimas, el recuerdo aún le hace mal. “Fue muy duro. Años después regresamos a Brasil, conocimos a los familiares y conocí al papá de una de las niñas que perdió la vida. Ese evento me marcó de una manera muy profunda y por más que intento darle la vuelta, todavía ahí está”, comentó.

El detalle económico que también fue un problema

Entre 2004 y 2009, RBD fue el grupo pop latino más exitoso. Al mismo tiempo, sus integrantes daban vida a los entrañables personajes de la adaptación mexicana de la telenovela Rebelde. Y por la trama que se desarrollaba en una de las escuelas más prestigiosas del país -aunque fuera ficticia-, el público imaginaba que los actores tenían millones en el banco, algo que no era nada cierto, según han revelado ellos mismos.

“Firmamos un contrato en el que cedimos los derechos del personaje, la imagen del personaje y todo lo que se explotó en temas de merchandising, nosotros no vimos ni un solo peso. Tenía 23 ó 24 años y veía la cara de mis compañeros y mi cara en todos los aparadores vendiendo galletas, chicles, jugos, cuadernos, tenis, lápices y nada”, explicó.

Y continuó: “La televisora no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63 mil personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18 mil pesos”.

Por ello, Alfonso Herrera optó por seguir con su carrera frente a las cámaras dejando atrás aquel personaje, un comprensible pero doloroso motivo por el que prefiere enfocarse en sus proyectos actuales y no en reunirse con sus excompañeros.