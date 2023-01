Alfonso Herrera desmiente que haya pedido millones por el reencuentro con RBD

Luego de la negativa de Alfonso Herrera de participar en el reencuentro de RBD, surgieron varias versiones; algunas apuntaban a que el actor está enfocado en sus diferentes proyectos, mientras que otras aseguraban que no habían llegado a un acuerdo económico que lo convenciera. Incluso, en las primeras horas del lunes surgió un reporte de una revista mexicana en la que aseguraban que el también intérprete había pedido 10 millones de dólares para estar en el reencuentro. Sin embargo, tanto Alfonso Herrera como los RBD ya salieron a desmentir esta información.

Poncho, como también es conocido, se ha mantenido ajeno a la polémica que le rodea en los últimos días, así como a la insistencia de sus fans por sumarse a la reunión del grupo. Pero ante el reporte de TVNotas sobre el supuesto descacuerdo económico, el actor de series como Ozark alzó la voz y en un hilo de Twitter explicó su postura, asegurando que el dinero no era factor determinante en su vida.

“Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento”, se lee al inicio de su mensaje. “Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”.

“Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde. De la misma forma que mis compañer@s me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente”, añadió en otro tuit.

Para finalizar, el intéprete aseguró que Rebelde siempre formará parte de su historia, además de desear lo mejor a sus compañeros y sus fans.“Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo. Y a los fans, mi agradecimiento eterno por tanto apoyo y cariño. Feliz 2023”.

