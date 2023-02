Maite Perroni revela cómo se enteró de su embarazo: ‘No lo podía creer, fue una emoción gigante’

Maite Perroni vive uno de los episodios más felices de su vida, pues se encuentra en la dulce espera de su primer bebé al lado de su esposo Andrés Tovar. Recientemente, la RBD reveló en la revista CARAS que el bebé que esperan será una niña. En esa misma conversación, la también actriz detalló cómo fue que se dio cuenta de que estaba embarazada. Curiosamente, fue justo en el viaje que hizo a Barcelona para la prueba de su vestido de novia, el cual fue diseñado por Rosa Clará.

©GettyImages



Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaron en enero que se convertirán en papás

“Estábamos en la planeación de la boda y, un mes antes de la ceremonia, el 8 de septiembre estando en Barcelona, porque había ido a mi prueba de vestido, estaba en el atelier de Rosa Clará viendo los ajustes y detalles de los vestidos, y al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta”, reveló Maite a la publicación.

“Me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio, las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada”,confesó la estrella de Oscuro deseo, quien jamás pensó que se tratara de un embarazo.

Recordó que uno de sus amigos más cercanos le dijo que podría ser un embarazo y haciendo caso de la corazonada de su amigo, se hizo un test casero. “Uno de mis mejores amigos me dijo: ‘Mai, creo que estas embarazada’ y dije: ‘no, sería muy pronto’, porque además, habían sucedido tantas cosas, que yo creí que estaba cansada y por eso me sentía así. Dormí todo el día y cuando me desperté, mi amigo me dio una prueba de embarazo”.

Para su sorpresa, la prueba salió positiva. “Tenía dos semanas de embarazo. No lo podía creer, fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda. Es increíble cómo es la vida, los regalos de Dios y del universo, pues todo se acomoda y de pronto ya era el combo perfecto”, confesó la también actriz.

Un mes después, vino su gran boda

Casi al mes de enterarse de la gran noticia de su embarazo, Maite Perroni y Andrés Tovar se casaron en una romántica boda en Valle de Bravo, en el Estado de México. La pareja se dio el ‘sí, acepto’ el 9 de octubre y poco después de la ceremonia, en sus redes sociales compartió su primera foto con Andrés como marido y mujer, acompañada de un lindo mensaje en el que expresaba su felicidad.

“We did it! (Lo hicimos) Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló”, se lee en su primera publicación como mujer casada.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.