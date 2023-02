Frederik Oldenburg habla de su viaje a Colombia con Carmen Villalobos y le envía un mensaje al aire: ‘Te amo’

Los rumores de romance terminaron por ser ciertos en el caso de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg, quienes hoy disfrutan abiertamente su relación. Hace poco, el presentador deportivo viajó a Colombia, tierra natal de la actriz, para disfrutar con ella de una romántica escapada a Cartagena de Indias. De hecho, fue en esta famosa ciudad que él celebró su cumpleaños. Tras su regreso a Miami, este galán ha compartido algunos detalles de su inolvidable viaje con su novia, a quien le ha hecho una declaración de amor en pleno programa en vivo.

La pareja se ha dejado ver muy enamorada

A su regreso a suelo norteamericano, Frederick acudió al foro de Hoy Día (Telemundo) como lo hace habitualmente, pero seguramente no esperaba que en el matutino le dedicara una pieza a su reciente viaje con Carmen. En el programa se mostraron algunas fotos y videos compartidas por la pareja en los últimos días, incluida la historia de Instagram que la actriz publicó antes de que él regresara a Miami.

“Me encanta verte con Carmen, y me encanta esa relación que tienen ustedes dos”, comentó Adamari López, antes de señalar un beso que mostró la pareja antes de despedirse. “No me esperaba este video, me sorprendieron”, admitió Frederick al sentirse expuesto, pero eso no impidió que aprovechara el espacio para gritar a los cuatro vientos su amor por la guapa colombiana. “Desde aquí mi vida, un beso y un abrazo, te amo”, expresó.

A su vez, quiso agradecerle a su novia por aquel viaje tan inolvidable en el que se sintió acogido por su país. ‘Gracias por la hospitalidad que tuvo Colombia con este servidor”, expresó el conductor, quien es orgiginario de Venezuela, nación vecina en Sudamérica. “Celebré mi cumpleaños en Cartagena, ‘la Ciudad Amurallada’, bellísima, la recomiendo... Espectacular”, comentó.

Carmen compartió en efusivo momento junto a su galán

Oldenburg explicó que Carmen se quedó en Colombia, pero anticipó que dentro de poco viajará nuevamente para estar con ella. “Próximamente estaré tomando otro vuelo para ir (con ella)”, dijo el experto en deportes, quien además bromeó con sus compañeras acerca de la gastronomía del país de su novia. “Las arepas colombianas están bastante buenas”, dijo entre risas.

Fue en enero pasado que se confirmó su relación

Sus primeros posados en redes sociales

Si bien ¡HOLA! Américas ya sabía de su relación desde principios de enero, poco antes de que el mismo Frederick hablara abiertamente al respecto en Hoy Día, fue hasta hace unas semanas que él y Carmen se animaron a publicar sus primeras fotos juntos en Instagram, y fue precisamente durante su paseo por Colombia.Verificado

“¡Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios! ¿Cómo se dió todo? Esa historia solo tú y yo la sabemos, y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos. ¿Sorpresivo e inesperado? ¡Sí! Pero totalmente increíble y maravilloso”, expresaron entonces en una publicación conjunta.

La pareja se ha reservado los detalles del inicio de su romance

