‘Ya conoció a mi familia’: Frederik Oldenburg revela más detalles de su relación con Carmen Villalobos

Por la mañana del día de ayer, Frederik Oldenburg confirmaba su relación con Carmen Villalobos en Hoy Día (Telemundo). Ya por la tarde, el presentador de Exatlon USA reveló que la actriz de Café con Aroma de Mujer ya conoce a su familia; a sus padres, su hermano y la pareja de este. Además de eso, detalló que pasaron juntos el Fin de Año y que recibieron el 2023 en República Dominicana. Jessica Carrillo y Lourdes Stephen hicieron que Frederik se confesara, y ante las preguntas de las presentadoras, este lució muy sonriente y hasta les contestó si se veía casado en un futuro cercano.

Frederik Oldenburg reveló que Carmen ya conoció a su familia

Frederik reveló a las conductoras cómo fue ese primer flechazo, dejando ver que lo suyo empezó a finales deaño, meses después de que Carmen anunciara su separación de Sebastián Caicedo. “La verdad es que a finales de este año entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial. Carmen me acompañó sobre el final de la temporada (de Exatlón) y ha sido maravilloso. ¿Sabes cuando algo no te lo esperas? No sé, yo creo que todos hemos estado enamorados en algún momento y creo que a mí me llegó el momento después de muchísimos años, la verdad me ha cambiado muchísimo”, comentó el presentador venezolano.

Carmen Villalobos y Frederik pasaron juntos Año Nuevo

Oldenburg comentó que para él, el mes de diciembre siempre será muy especial, pues fue en el que tuvieron más tiempo de compartir y conocerse mejor. “Ha sido un clic tremendo y para mí el mes de diciembre va a ser el mes recordado porque aparte para mí fue el fin de año que lo pasé con ella y fue maravilloso”, añadió.

Fue durante las vacaciones del mes de diciembre, que Carmen tuvo la oportunidad de conocer a la familia de su galán, pues todos cayeron de sorpresa en República Dominicana. “Sí, ya conoció a mi familia, conoció a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a su esposo, los conoció, compartimos”, comentó. “Mi familia que llegó prácticamente de sorpresa, fue maravilloso. Todo se conjugó. Pasé un 30 de diciembre increíble, 31 de diciembre, 1° de enero, aparte esos días se frenaron las grabaciones, pudimos estar libres, compartimos todo. La verdad que fue increíble”, indicó Frederik. “Pero, ¿sabes qué es lo más bonito? Que vino a mi mundo y los conoció a ellos”.