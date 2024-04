¿Maite Perroni tuvo que pagar por obras de arte que rompió? Ella lo aclara todo

Maite Perroni aclaró los rumores que han estado girando en torno a ella durante los últimos días. Al parecer, la actriz y cantante mexicana habría tenido un accidente dentro de una costosa galería de arte en la Ciudad de México en la que, según reportes, habría roto varias piezas de alto valor que fue obligada a pagar.

“Estaba viendo una pieza, de pronto se mueve y tira una, se mueve para acá y que tira otra”, dijo Ricardo Manjarrez durante la emisión del programa mexicano, Ventaneando. “La hicieron comprar, la obligaron a pagar. Rompió tal cantidad de piezas que le dijeron ‘señora, debe 20 mil pesos y la invitamos a que se retire’”, añadió según su informe.

Sin embargo, las cosas no fueron así, según lo confirmó la propia Maite, quien frente a varios medios de comunicación aclaró qué fue lo que sucedió. “Estaba en una tienda de antigüedades y de pronto abrí un libro y se cayó una pieza de cerámica”, dijo, negando que el incidente había sido en una galería con obras de alto valor.

La integrante de RBD también aclaró que tras el incidente nadie la forzó a pagar por la pieza, pero ella lo hizo de corazón. “Nadie me obligó a pagar nada. Yo me ofrecí con todo gusto porque no quería que nadie asumiera la responsabilidad de algo (que hice), y mucho menos los empleados de esa tienda”, comentó.

También habla sobre la supuesta rivalidad con Anahí

Después de dejar claro el asunto de la deuda de arte, Maite fue cuestionada sobre la supuesta rivalidad que tiene con su compañera de grupo, Anahí. Esto por la notable ausencia de la cantante en el bautizo de Lía, la bebé de Maite con Andrés Tovar.

“Hubo muchos ausentes porque de pronto es difícil que tienen compromisos familiares y distintas situaciones. Además fue en domingo y se entiende perfectamente. Eso no cambia las cosas ni pasa nada”, explicó.