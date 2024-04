Christian Chávez denuncia el robo de su canal en YouTube y culpa al exmánager de RBD

A poco más de tres meses del cierre de la exitosa gira de RBD de la cual formaron parte Anahí, Christian Chávez, Dulce María, Maite Perroni y Christopher Uckermann, algunas noticias han surgido en torno a la agrupación, como el hecho de que supuestamente, debido a ciertas diferencias, su entonces mánager, Guillermo Rosas, había sido despedido del proyecto. Aunque los cantantes han sido muy cautelosos al responder sobre esa situación, recientemente el nombre de esa persona volvió a acaparar el centro de la atención, luego de Christian denunciara el robo de su canal de YouTube, asegurando que Rosas era el único que tenía la contraseña del mismo.

Christian denunció lo sucedido con su canal en YouTube a través de las redes sociales.

El contundente mensaje de Christian

Cercano como suele ser a sus fans en redes sociales, Christian envió un mensaje a través de sus historias en Instagram, espacio en el que puso a todos al tanto de lo ocurrido. “Queridos todos, como podrán haberse dado cuenta mi canal de YouTube fue borrado completamente…”, escribió en las primeras líneas de la publicación, la cual se viralizó en cuestión de minutos. Chávez además lamentó la pérdida de contenido muy especial y por el cual, asegura, había trabajado e invertido dinero. “Incluyendo la canción de Libertad, la cual yo pagué por la realización de este video años atrás…”, agregó.

Señala al ex representante como el principal responsable

En el comunicado que envió, Christian expuso el nombre del ex mánager de la agrupación, a quien responsabiliza por lo sucedido, asegurando que este era el único que conocía los accesos al canal en la plataforma de videos. “No entiendo por qué pasó esto y la única persona con la información para entrar a mi canal era mi exmánager, el señor Rosas…”, agregó Chávez en la continuación del texto, sin dar más explicación al respecto. Mientras tanto, el intérprete publicó en Instagram una fotografía promocional de la canción Libertad en la que aparece él y Anahí, una imagen que acompañó del hashtag #recuperandolibertad.

El cantante aseguró que el único que tenía el acceso a su canal era Guillermo Rosas, su ex representante.

Así mismo, Christian hizo énfasis en la molestia que esto le ha ocasionado, por lo que no dudó en pedir ayuda a los administradores de la plataforma. “Me duele en el alma esta acción y espero que se pueda explicar, son años de trabajo para que se haga esto a mi canal y se cambie a otra persona. Le pido ayuda a YouTube”, escribió el intérprete de RBD, quien ha recibido todo el apoyo de sus seguidores, pendientes de cualquier noticia que pudiera dar nueva información sobre el caso.

Christian pidió ayuda a la plataforma para resolver la situación.

Las supuestas pruebas de Christian

En sus historias, Christian también dio a conocer una imagen en la que se aprecia que su cuenta ahora pertenece a un usuario de nombre Guillermo, sosteniendo así la acusación contra su exmánager. Recordemos que meses atrás, Maite Perroni rompió el silencio sobre la relación de Rosas con RBD, confirmando que este ya no colaboraba más con ellos. “Pues que iniciamos un ciclo con él, estuvimos compartiendo con él el inicio de todo este tour, algunos conciertos y después seguimos adelante nosotros… Tengo entendido que no era mánager de nadie. Conmigo no, yo no había tenido ninguna relación profesional con él, solamente 20 años atrás cuando él fue parte del equipo de la gira del empresario que llevó el tour de RBD hace 20 años…”, dijo Perroni para el programa Despierta América apenas en enero pasado.