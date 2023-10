¿Qué sucede entre Daddy Yankee y su esposa Mireddys González?

En las últimas horas, Daddy Yankee y su esposa Mireddys González han estado inmersos en una serie de reportes en los cuales se asegura que estarían pasando por una crisis de pareja. Hasta el momento, ni el reggaetonero ni la empresaria se han pronunciado al respecto, sin embargo, las dudas en torno a lo que sucede en su matrimonio van en aumento, sobre todo por el mensaje que Jessaelys, hija de la pareja, compartió en sus redes, dejando a sus seguidores con más preguntas que respuestas. La pareja recién celebró sus 28 años de casados en abril pasado y además de esto, comparten tres hijos: Yamilet, Jeremy y Jessaelys.

Las primeras ‘alarmas’ que hicieron saltar a sus seguidores fue, que en Instagram, la pareja se había dejado de seguir. En el perfil de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del reggaetonero, no figura entre sus cuentas seguidas la de su aún esposa. Sin embargo, ella aún lo sigue en Instagram, por lo que no se sabe a ciencia exacta si el reggaetonero y la madre de sus hijos están atravesando por alguna compleja circunstancia o si es tan solo un rumor.

La cuenta de Daddy Yankee no sigue a Mireddys

Además de esta actividad en redes, Jessaelys, hija de la pareja, publicó en stories un mensaje en el que se leía lo siguiente: “Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”. Aunque en la publicación la joven no abunda en detalles sobre su situación familiar, los fans de Daddy Yankee se preocuparon; incluso algunos creen que el post de Jessaelys podría estar relacionado con la supuesta crisis.

El post de la hija de Daddy Yankee que causó alarma

Hasta el momento, nadie en el entorno cercano al intérprete de Gasolina se ha referido a estos rumores. En tanto, el cantante de origen puertorriqueño está inmerso en la promoción de la serie Neon de Netflix, en la cual aparece como productor ejecutivo.

Juntos por su hija y hasta planenado fiesta de aniversario

El último post de la pareja, la cual celebró su 28° aniversario de casados en abril pasado, corresponde a hace unos meses, específicamente al 18 de junio, cuando Mireddys celebró en Instagram el cumpleaños de Jessaelys y compartió una fotografía en la que ella y su marido aparecen besando en las mejillas a su hija.

Daddy Yankee con su hija y su esposa

En mayo pasado, Mireddys se mostró entusiasta al estar en la planeación del festejo por sus 30 años de casada al lado de Daddy Yankee. “Planeando desde ya mi aniversario de bodas 👰‍♀️ 🤵🏻‍♂️ numero #30 #elesposodetodas😍”, escribió junto a una fotografía en la que se deja ver ocupada en su teléfono celular.

