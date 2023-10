Will Smith: ‘Cuando pasas la mitad de tu vida con alguien, se produce una ceguera emocional’

Hace unos días, en medio de la promoción de Worthy, su libro de memorias,Jada Pinkett Smith hizo una sorprendente revelación: que ella y Will Smith llevan ya siete años separados. Esta confesión causó gran revuelo, pues todavía el año pasado se dejaron ver juntos y con sus hijos en diversos eventos, incluida la polémica gala de los Oscar. Sin embargo, ella explicó que en ese momento ya llevaban más de seis años separados. Tras esta y otras confesiones que ha hecho la actriz, ahora ha llegado la respuesta de su exmarido, quien ha reconocido que el enterarse de lo que piensa Jada le ha abierto los ojos.

Will y Jada llevan siete años separados.

La respuesta de Will llegó el pasado fin de semana, a través de un correo electrónico que envió a The New York Times. “Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, se produce una especie de ceguera emocional”, escribió el actor de cintas como I Am Legend y The Pursuit of Happyness.

El actor admitió que las palabras de Jada lo hicieron despertar, pues dijo que después de tanto tiempo a su lado, “es muy fácil perder la sensibilidad hacia sus matices ocultos y belleza sutil”. A esta breve, pero significativa respuesta de Smith se ha sumado su reciente publicación en Instagram con la que el actor ha dejado ver su intención de tomar distancia de la opinión pública.

Will publicó un video en el que se le ve recostado en un barco mientras a su alrededor se escuchan, de manera incesante, sonidos de notificaciones que le llegan a su teléfono móvil. “Notificaciones desactivadas”, escribió en su publicación. Entre los pocos comentarios de la publicación ha llamado especialmente la atención justamente el de Jada, quien reaccionó con un par de emojis llorando de la risa.

Will celebra a Jada por publicar sus memorias

“Te aplaudo y te honro”, le escribió Will a Jada Pinkett en una carta que le envió a Jay Shetty, quien, a su vez le transmitió este mensaje a la actriz, a quien tuvo como invitada en el último capítulo de su podcast On Purpose.

“Si hubiera leído este libro hace 30 años, definitivamente te habría abrazado más. Empezaré ahora. Bienvenida al club de autores”, agregó el actor, quien lanzó sus memorias en 2021. “Te amo infinitamente. Ahora ve a buscar un poco de Merlot y descansa”, concluyó.

Pese a la separación, tal parece que el cariño se mantiene.

A pesar de sus altibajos durante los más de 25 años que llevan de casados, para todos fue una sorpresa cuando Jada reveló el tiempo que ella y Will llevaban separados. De hecho, la propia actriz contó que le sorprendió mucho que el actor la llamara “esposa” delante de todo el mundo en la gala de los Oscar de 2022 después de abofetear a Chris Rock sobre el escenario.

“No nos llamamos así desde hace mucho tiempo”, explicó. Sin embargo, el divorcio no es un tema del que Jada y Will quieran hablar todavía. “Hice la promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos. Trabajaremos en lo que sea”, confesó la actriz a PEOPLE “Y simplemente no he podido romper esa promesa”, agregó.

