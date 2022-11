Will Smith sobre el incidente en los Oscar: ‘Era una rabia que había estado reprimida durante mucho tiempo’

La pasada entrega de los premios Oscar fue marcada por un incidente sin precedentes y en lo absoluto relacionado con el cine. Will Smith subió al escenario para propinar una bofetada a Chris Rock, quien fungía como conductor de la ceremonia, y quien momentos antes había hecho una broma sobre Jada Pinkett, esposa de la estrella de The Fresh Prince of Bel-Air. Los meses han pasado, y el actor se había mantenido alejado del ojo público, pero ahora está promocionando su nueva cinta. Inevitablemente ha sido cuestionado sobre aquella noche, y de lo más sincero ha admitido que fue “horrible” lo sucedido.

©GettyImages



Se trató de un incidente sin precedentes en los Oscar

Will asistió al programa The Daily Show, conducido por Trevor Noah, espacio en el que habló de Emancipation (Apple+), su nueva película y la primera desde el escándalo en los Oscar en marzo. El actor de 54 años dijo que entendería si el público no está listo todavía para verlo en pantalla luego de lo sucedido.

“Entiendo completamente que, si alguien no está listo, lo respetaría absolutamente y le permitiría su espacio para no estar listo”, comentó Smith, cuyas acciones aquella noche desembocaron en su expulsión como miembro de la Academia de Hollywood durante una década.

“Mi mayor preocupación es mi equipo: el director Antoine Fuqua ha hecho lo que creo que es el mejor trabajo de toda su carrera”, agregó. Will expresó su esperanza en que su comportamiento impulsivo en aquella ceremonia “no perjudique a mi equipo”.

“Espero que el material, el poder de la película, puede hacer que abra los corazones de las personas como mínimo para ver, reconocer y apoyar a los increíbles artistas en y en torno a esta película”, señaló Smith sobre la cinta, en la que interpreta a un esclavo que escapa de una plantación en Luisiana.