La Academia veta a Will Smith de los Oscars por los próximos 10 años

A punto de cumplirse dos semanas de que Will Smith le diera una bofetada a Chirs Rock en la 94ª edición de los Oscars, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió que el histrión, ganador del Oscar a Mejor Actor, quedará vetado por 10 años de la entrega de premios más prestigiosa de Hollywood.

Tras el incidente, Will Smith renunció a la Academia; ahora ha sido vetado

Este viernes, el comité de la Academia se reunió de forma virtual para discutir las posibles sanciones para el actor, estableciendo que “durante un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, al Sr. Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia”, se lee en el comunicado de prensa emitido por el presidente de la Academia David Rubin y el CEO Dawn Hudson.

Tras la bofetada a Chris Rock, Will Smith se disculpó con los presentes por su conducta

Los directivos reconocieron que no manejaron la situación de la forma correcta, por lo que se disculparon y ahora están tomando acción para que, en el futuro, momentos como este no se repitan. “Durante nuestra transmisión, no abordamos adecuadamente la situación en la sala. Lo lamentamos. Esta fue una oportunidad para nosotros de dar un ejemplo a nuestros invitados, espectadores y nuestra familia de la Academia en todo el mundo, y nos quedamos cortos, sin preparación para lo inimaginable”, escribieron.

En el mensaje, los integrantes del comité se dirigieron hacia Rock, a quien le expresaron su gratitud por comportarse a altura, a pesar del incómodo momento. “Queremos expresar nuestra profunda gratitud al Sr. Rock por mantener su compostura bajo las circunstancias extraordinarias”. En el texto, los miembros del comité también se refirieron a las otras anfitrionas, Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall: “También queremos agradecer a nuestras presentadoras, a los nominados, a los presentadores y a los ganadores por su aplomo y gentileza durante la transmisión”.