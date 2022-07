Will Smith se disculpa en nuevo video con Chris Rock por el incidente en los Oscar: ‘Soy humano y cometí un error’

La bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en la pasada entrega de los Oscar aún es un tema que causa confusión entre el público. Aquel momento dejó un mal sabor sobre la 94a ceremonia de premios al séptimo arte, un instante del que Will ha vuelto a hablar cuatro meses después, esta vez en un nuevo video en el que se sincera y además de responder a varias dudas sobre sus acciones, se disculpa públicamente con Chris Rock. En el clip también se refirió a su esposa Jada Pinkett-Smith y si es que ella tuvo algo que ver con su reacción.

“Durante los últimos meses he estado pensando mucho las cosas y trabajando en mi persona”, expresa en forma de texto el actor de I Am Legend antes de sentarse frente a la cámara. Dispuesto a aclararlo todo y explicar lo más que pueda qué fue lo que sucedió aquella noche del 27 de marzo cuando, a pesar de ganar el Oscar a Mejor Actor por King Richard, no se disculpó con Chris Rock por el incidente que protagonizaron minutos antes.

“Me bloqueé en ese momento. Todo era confuso. Me he intentado comunicar con Chris y el mensaje es que él no está listo para hablar. Cuando lo esté, él me buscará”, expresó sobre la duda de por qué no se disculpó en el escenario aquella noche.

“Chris, Me disculpo contigo. Mi conducta fue inaceptable y estoy aquí para cuando quieras hablar”, dijo directamente para el comediante, quien fue el presentador de este año.

Smith extendió sus disculpas a la familia Rock, en especial a la madre de Chris, pues al ver su reacción sobre la bofetada, Will entendió el grado de sus acciones. También incluyó a Tony Rock, hermano del comediante, con quien solía tener una estrecha amistad que, derivado del golpe, el actor considera que es algo “irreparable”.

Will agregó que pasó los últimos tres meses repasando aquel momento y tratando de entender los motivos por los que tomó esa decisión, y es que asegura no ser una persona violenta que soluciona las cosas de esa manera. “No hay parte de mí que piense que es la forma óptima de manejar los sentimientos tras insultos o irrespeto”, aseguró.

Jada Pinkett, ¿lo motivó a comportarse violento?

La bofetada dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Memes y muchas dudas surgieron de ese momento el cual muchos pensaron que se trataba de una broma en el guion de la noche. Pero también hubo quienes, en busca de respuestas, analizaron cuadro a cuadro lo que sucedió y aseguraban que Will reaccionó así después de ver el descontento de su esposa ante el chiste que Chris Rock acababa de hacer sobre su alopecia. Will lo aclaró.

“No, Jada no tuvo nada qué ver. Fue una decisión que hice yo solo”, aseguró. Al mencionar a la madre de sus hijos, Will también se disculpó con ella y su familia: “Quiero pedir perdón a mis hijos y mi familia por el problema que traje para todos nosotros”.