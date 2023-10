Jada Pinkett Smith revela que está separada de Will Smith desde hace siete años

Jada Pinkett Smith ha dejado a todos perplejos, luego de su más reveladora entrevista a People, en el marco de la promoción de su autobiografía Worthy. La productora confesó que lleva separada de Will Smithdesde hace siete años. Jada, quien lanzará a la venta su libro el próximo 17 de octubre, habló acerca de cómo su relación con el actor de Men in Black, pasó de ser un romance a una dependencia total, por lo que tomaron la decisión de alejarse; si bien no fue un divorcio de manera oficial, de mutuo acuerdo están separados.





Will Smith y Jada Pinkett Smith

“Una vez que conocí a Will, abandoné por completo mi salud mental. Estaba tan intoxicada por él y por nuestra dinámica. Realmente sentí que estaba curada (acerca de su consumo de Prozac). Él se convirtió en la droga”, declaró la madre de Willow y Jaden Smith. Esa intensidad en su matrimonio fue la que los llevó a distanciarse y al final, decidieron tomar caminos separados en 2016.

De hecho, en los Oscar de 2022 ellos iban como familia, y así lo señaló Jada en su entrevista, recordando cuando Will se levantó de su asiento luego de que Chris Rock hiciera un chiste sobre la alopecia de Jada.

“No es hasta que Will le grita desde su asiento a Chris que ‘mantenga el nombre de su esposa fuera de su maldita boca’, y luego lo repite, así que percibo la gravedad de la situación, y que, no, había sido así. No ha sido una parodia. Aun así, no tengo claro el motivo por el que Will está tan molesto. Habíamos estado viviendo vidas separadas y estábamos allí como familia, no como marido y mujer. Pero cuando escucho a Will gritar ‘esposa’ en el caos del momento, un cambio interno de ‘Oh por Dios ¡Soy su esposa!’ sucede instantáneamente”, reveló.





Chris Rock y Will Smith en el escenario de la 94a. entrega de los Oscar

Se esfuerzan por estar en paz

Esta revelación ha dejado a sus seguidores sin aliento, pues a simple vista, parecía que su matrimonio de 26 años era a prueba de todo. Sobre la forma en la que llevan su relación, Jada fue sincera, al contar que trabajan todos los días en hacer un esfuerzo. “Todavía lo estamos resolviendo. Hemos estado haciendo un trabajo muy pesado juntos. Simplemente sentimos un profundo amor el uno por el otro y vamos a averiguar cómo es eso para nosotros”, dijo, dando a entender que no está cerrada a una reconciliación con el padre de sus dos hijos.

