Will Smith y Jada Pinkett-Smith comparten una bella postal familiar con sus tres hijos

La familia de Will Smith y Jada Pinkett-Smith está disfrutando de las últimas semanas de verano. Aprovechando el cálido clima, los actores se reunieron con sus hijos para disfrutar de una agradable tarde y a través de sus redes sociales, la presentadora compartió una bella postal en la que aparecen con los chicos. Will y Jada han estado casados desde 1997 y juntos comparten dos hijos, Jaden, de 25 años, y Willow, de 22, además, Jada es madrastra del hijo de Will, Trey, de 30 años, fruto de su relación con su exesposa Sheree Zampino.

©@jadapinkettsmith



Will Smith y Jada Pinkett con sus hijos

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de The Red Table Talk compartió una serie de imágenes en las que aparece con su familia, las cuales al parecer fueron tomadas en su casa familiar en Malibú, California. Con el océano de fondo, los cinco posan de lo más divertidos entre risas, dejando ver que, a pesar de los sucesos vividos en los últimos meses, están más unidos que nunca.

Junto al carrusel de imágenes, Jada comentó que tenía motivos para celebrar como la culminación de un proyecto profesional, además de la unión familiar. “Un corazón lleno el sábado por la noche con la familia ✨Y... pude celebrar el hecho de que terminé de grabar mi audiolibro de Worthy esa tarde también con la familia. La alegría es muy real ♥️”, escribió Jada junto a las imágenes.

Worthy es el próximo libro de memorias de Jada, el cual llegará a las librerías el 23 de octubre. A principios de este verano, habló con People sobre lo que los fans pueden esperar del libro, que describió como: “Una aventura, una búsqueda del amor y la autoestima”. “Fue como un consejo divino”, recordó sobre su decisión de escribir las memorias, y agregó: “Fue simplemente la idea de estar dispuesta a asumir toda la responsabilidad de mi historia, de principio a fin. Y hacerlo con gracia y amor, para mí y para los demás”, explicó.

©GettyImages



Will Smith y Jada Pinkett-Smith

Aunque dijo que comenzó a escribir el texto hace casi dos años, antes de que su matrimonio con Will cayera bajo un intenso escrutinio (empañado por rumores de aventura) y antes del incidente que protagonizaron en los Oscar en 2022, comprende por qué la percepción pública sobre ella no siempre es precisa. “Creo que la gente ha hecho muchas suposiciones. ¿Y saben qué? Con razón. Tengo que hacerme cargo de eso, en lo que respecta a la narrativa en la que he participado, las falsedades sobre mí misma”, dijo.

Jada explicó que a través de su texto busca ayudar a otros a sanar como ella. “En el libro realmente explico todo eso ampliamente como parte de mi viaje de recuperación. Creo que muchas personas, no solo las mujeres, sino que muchos de nosotros nos perdemos en narrativas que no son necesaria o completamente directas”, indicó. Además, prometió que “todo” quedará incluido en las memorias y sostuvo: “Todo queda respondido en el libro”.

