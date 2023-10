Tras la polémicas revelaciones de Jada Pinkett, Will Smith reaparece con ella: ‘Voy a apoyarla por el resto de mi vida’

Las últimas semanas no han sido fáciles para Will Smith, después de que se diera a conocer en Worthy, la autobiografía de Jada Pinkett, que han estado separados desde hace siete años. Durante la promoción del libro, la actriz ha hecho una serie de revelaciones sobre su relación con el actor, eso sí, dejando claro que no tiene planeado divorciarse. Tras sus primeras reacciones a la polémica, la estrella de Men in Black ha reafirmado que, pese a los altibajos en su matrimonio con Jada, seguirá unida a él, pues la ha acompañado en un evento público en el que han acudido también sus hijos y otros familiares.

Will se reunió con Jada en la Enoch Pratt Free Library de Baltimore, en un evento local para promocionar las memorias de la actriz. Estuvieron presentes también Willow y Jaden, hijos de los actores, así como Trey, el primogénito de, actor, fruto de su relación con Sheree Zampino. Se trató de una aparición relajada, en la que la familia al completo posó para las cámaras.

Si bien ya se había anunciado la presencia de Jada, no se sabía que los hijos de ella y Will estarían presentes, y mucho menos el actor. Para sorpresa de los presentes, el ganador del Oscar subió al escenario para acompañar a la autora, a quien le dedicó unas lindas palabras de apoyo. “Jada es la mejor amiga que he tenido en este planeta, y voy a defenderla y apoyarla por el resto de mi vida”, expresó.

Jada explicó que su familia, incluidos la madre y la hermana de Will Smith, estaban en la ciudad para celebrar el cumpleaños número 70 de su madre, Adrienne Banfield-Norris. De hecho, en sus respectivas cuentas de Instagram, los actores compartieron después algunas fotos del festejo, posando todos juntos como familia y dejando de lado la polémica que los ha rodeado los últimos días.

Las palabras de Will y Jada sobre su matrimonio

En su momento en el escenario en la presentación del libro de Jada, Will se abrió sobre su relación con ella, la cual ha dado de qué hablar recientemente. “Hemos tenido una (relación) muy, muy tumultuosa. La llamamos ‘brutiful’. Fue brutal, pero hermosa al mismo tiempo”, dijo el actor, según recoge el Baltimore Sun. “Es un torpe experimento público sobre el amor incondicional”, dijo, provocando la risa de la actriz.

©GettyImages



Pese a los altibajos, el cariño persiste entre Will y Jada.

“Nos juntamos en nuestros 20s. Yo tenía sueños enormes de lo que quería hacer en el mundo y en mi vida, y estaba en fuego con una visión. Y mientras me paro aquí delante de ustedes, estoy más feliz de lo que he estado en toda mi vida. No hay una cosa que todavía desee en esta vida, todos los premios, todo el dinero, la familia. todo lo que soñé (lo tengo). Y esos sueños fueron grandemente construidos en los fundamentos de los sacrificios de Jada. Hubo tantas veces en las que Jada puso su carrera de lado, para que yo pudiera seguir mis sueños”, expresó el actor.

“Will y yo estamos bien”, dijo Jada a Laura Coates (CNN), encargada de moderar la presentación. “Toda la gente que no entiende y no tiene algo que decir tendrá que hacerse a un lado”, advirtió. “La verdad es que no voy a dejar a Will y él no va a dejarme. Hemos estado en una búsqueda poderosa. Y estoy más feliz que nunca”, añadió.

Vídeo Relacionado: Ariana Grande debe pagar 1,25 millones a su ex-esposo tras divorcio Loading the player...