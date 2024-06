Will Smith se declara admirador del talento de Lele Pons: ‘Ella es mágica’

Cuando Lele Pons abrió su cuenta de Vine en 2014 jamás imaginó que su contenido llegaría a manos de estrellas de Hollywood como Will Smith y no solo eso, sino que lo inspirarían en su andar por el mundo de las redes sociales. Recientemente, Eleonora Pons, mundialmente conocida como Lele Pons, compartió con sus seguidores el acercamiento que tuvo con el actor de la saga de Bad Boys, quien le expresó su total admiración. Este gesto dejó a Lele sin aliento, pues una vez más ha confirmado que es uno de los rostros más conocidos y admirados en las redes.

©GettyImages



Tan solo en Instagram, Lele tiene 53 millones de seguidores

Recientemente, Lele Pons y Will Smith se encontraron en Miami, y fue ahí donde el actor de películas como Hombres de negro y Día de la Independencia, mostró su total admiración a la creadora de contenido de raíces venezolana. “Tú fuiste una de las primeras personas que estudié cuando quise empezar a hacer redes sociales”, le dijo Will a Lele en inglés. “Yo decía, ‘ella es mágica... como hace el principio, el medio y el final en 16 segundos’. Me parece espectacular”.

Junto al video de este encuentro, Lele escribió en su perfil de Instagram lo siguiente, dejando ver lo emocionada que está tras este encuentro con el actor, asegurando que aún sigue en shock, pues uno de los más grandes de Hollywood estudió su contenido en redes y el fenómeno mediático que representa.

“Once años haciendo videos gracias a Vine y ¡nunca pensé que le enseñaría algo o inspiraría a alguien como WILL SMITH para crear contenido en redes sociales! Todavía estoy en shock por sus palabras. ¡Estoy muy agradecida de haber sido reconocida por una leyenda como Will! Nunca te rindas y sigue haciendo lo que amas, porque nunca sabes quién te podría estar viendo!”, escribió.

Guaynaa, esposo de Lele, reaccionó al post con emojis de sorpresa, mientras que su prima Isadora Figueroa la felicitó así: “Amazing (asombroso) Leluch”. Gaby Espino, Sebastián Rulli, Carlos Adyan, Stefi Roitman, Rodner Figueroa, entre otras celebridades felicitaron a Lele por su éxito y por tremendo reconocimiento viniendo de una estrella como Will Smith.

©Getty Images



Lele tiene millones de followers en las redes

“¡Qué orgullosos estamos de ti!”, “Legendaria”, “Llorando de emoción”, “En verdad eres asombrosa”, “La reina de las redes”, fueron solo algunos de los comentarios por parte de sus fieles fans.

En redes sociales, Lele ha construido todo un emporio; tan solo en Instagram tiene 53.3 millones de followers, mientras que en TikTok acumula 32 millones de seguidores, en YouTube cuenta con 18 millones y en Facebook, 7.6 millones.