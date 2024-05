Cobijado por el cariño de su familia, Will Smith celebra el estreno de su cinta junto a Jada Pinkett y sus hijos

Will Smith ha pasado la página de los problemas que tuvo en Hollywood hace un par de años, y está emocionado por demostrar que su talento va más allá. Contento por su regreso a la pantalla grande con Bad Boys: Ride or Die junto a actores como Martin Lawrence, Paola Núñez, Vanessa Hudgens y Alexander Ludwig; Smith promociona la cinta en diversos lugares siempre mostrando una sonrisa para sus fans. Sin embargo, nada de esto tendría el mismo impacto en él de no ser por el apoyo de las personas que más ama en el mundo, su familia, que lo acompañó en la premiere en Los Ángeles, en donde todos posaron en la red carpet.

A pesar de los detalles que han atravesado en el ámbito personal, Will Smith y su familia se mantienen unidos, siempre con el amor por delante y dispuestos a demostrarse apoyo entre ellos cuando más lo requieren. Para Will este era uno de esos días, pues además de presentar al público la cuarta entrega de la saga de los policías en Florida, era el momento de volver a pararse frente a la gente tras el incidente de los Oscar en 2022.

Jada Pinkett-Smith acompañó a su aún esposo y padre de sus hijos en este estreno y lució un vestido largo con transparencias, un diseño de Iris van Herpen perfecto para el calor de la costa oeste del país.

Junto a ellos también estuvieron sus dos hijos, Willow y Jaden; además de Trey Smith, a quien Will tuvo durante su relación con Sheree Zampino. Adrienne Banfield Norris, mamá de Jada, también asistió muy feliz a la premiere. La familia sonrió para los fotógrafos en un encuentro público que deja claro que entre ellos existe una gran relación.

Will y Jada, además, posaron juntos por primera vez tras el anuncio de su separación, una decisión que habían tomado siete años atrás pero que hicieron púbilca en octubre pasado. En esta ocasión se mostraron como cómplices sin dar importancia a las situaciones en pareja que han atravesado a lo largo de los años, mismas que entre ellos han resuelto con acuerdos que para ambos funcionan bien, tal como la decisión de caminar en rumbos distintos en busca de su propia felicidad, dejando atrás la “fantasía del matrimonio”, pero sin divorciarse por el gran amor que reina entre ellos.

Will Smith, la emoción por volver a Hollywood

Si bien no fueron años sencillos para Will tras el incidente en la ceremonia de los Premios de La Academia, el actor ha hecho de todo para volver a ganarse el cariño del público, y la respuesta ha sido positiva. Además de disculparse públicamente y explicar las situaciones emocionales que lo llevaron a comportarse de forma violenta, Smith se mostró vulnerable por el hecho con el que parecía haber puesto fin a su carrera. Sin embargo, a dos años de aquella situación, regresa triunfante a las pantallas de los cines y cobijado por el cariño de sus fans, además de grandes amigos que lo han apoyado en esta entrega, como Lionel Messi.

El futbolista argentino hizo un cameo en uno de los promocionales de la cinta, en la que aparece en la puerta del hogar de Smith para pedirle a él y Lawrence ser uno de los “Bad Boys”. Además de mostrar un lado cómico del campeón mundial de fútbol, los fans de Messi admiraron al protagonista de The Fresh Prince of Bel-Air por lograr que el rosarino hablara en inglés.