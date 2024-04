A dos años de su incidente en los Oscar, Will Smith reaparece con Jada Pinkett en Coachella

Han pasado poco más de dos años desde aquella escena que dejó mudo al público de los Oscar: Will Smith propinándole una bofetada a Chris Rock en plena ceremonia. Sin embargo, ese incidente ha quedado en el pasado y recientemente el actor ha pisado de nuevo un escenario, y no cualquiera, sino el de Coachella. El también cantante ha acudido a esta importante cita acompañado de su todavía esposa Jada Pinkett, con quien tiene una estupenda relación pese a estar separado.

Will Smith fue la gran sorpresa en el show de J Balvin en Coachella.

El actor de King Richard se trasladó al desierto californiano para el famoso festival de música, en el que no solo fungió como espectador, pues tuvo además una aparición sorpresa en el show de J Balvin. Ataviado con un traje negro y gafas oscuras, en un guiño evidente a su personaje en Men In Black, Will se presentó en el escenario e interpretó la famosa canción de la de la película, desatando la euforia entre el público del colombiano.

Entre los asistentes al concierto llamó especialmente la atención Jada Pinkett, madre de los hijos menores de Smith. Si bien la actriz reveló hace tiempo que lleva separada de Will Smith más de siete años, eso no ha impedido que ambos continúen apoyándose mutuamente. De hecho, se ha reportado que el actor continúa refiriéndose a ella como “su esposa”, algo que no es del todo descabellado, ya que siguen legalmente casados.

Jada acudió a Coachella no solo para apoyar a Will, sino también a sus hijos Jaden y Willow, quienes compartieron el escenario con a artistas como Justin Bieber y Jon Batiste. “Padres orgullosos”, escribió la intérprete en sus historias de Instagram al retomar una publicación en la que se le veía junto al actor en el show de uno de sus hijos. También estuvo presente Trey, el primogénito de, actor, fruto de su relación con Sheree Zampino.

Jada y Will no se perdieron los show de sus hijos.

Así como Will causó sensación con su atuendo, también lo hizo Jada. La estrella de Matrix acudió al festival ataviada en un voluminoso vestido tipo gabardina con capucha. Llevó además un bolso negro cruzado estilo bandolera.

El amor incondicional de Will a Jada

En octubre del año pasado, el actor acompañó a la madre de sus hijos en un evento en Baltimore como parte de la promoción de Worthy, su comentado libro de memorias. En un momento, Will tomó la palabrapara expresar unas palabras de apoyo a la actriz. “Jada es la mejor amiga que he tenido en este planeta, y voy a defenderla y apoyarla por el resto de mi vida”, expresó.

“Hemos tenido una (relación) muy, muy tumultuosa. La llamamos ‘brutiful’. Fue brutal, pero hermosa al mismo tiempo”, dijo el actor, según publicó el Baltimore Sun. “Es un torpe experimento público sobre el amor incondicional”, dijo entonces, provocando la risa de Jada.