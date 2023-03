A un año del incidente con Will Smith, Chris Rock rompe el silencio

A casi un año de que Chris Rock y Will Smith protagonizaran el momento más comentado de la ceremonia del Oscar en 2022, el comediante habló por primera vez de forma abierta sobre lo ocurrido en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles. Chris Rock se refirió al incidente durante su programa de Netflix, Chris Rock: Selective Outrage, en el que recordó a detalle la situación, agregando un toque de comedia.

Según reveló, aún se encuentra procesando todo lo que sucedió aquella noche en la que un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett-Smith detonó la imagen que en minutos dio la vuelta al mundo. “Los que dicen que las palabras duelen, no han recibido un puñetazo en la cara”, expresó sin hacer caso omiso a los comentarios que hay sobre Jada, quien confesó en su programa de Internet que le había sido infiel a Will.

Incluso reveló que cuando se enteró de las declaraciones de Jada, quien mantuvo un romance con August Alsina, intentó ponerse en contacto con Will Smith para ofrecerle su apoyo, pero no logró encontrarlo. “Intenté hablar con él, pero nunca me contestó”.

Rock expresó que Will descargó toda su furia en aquella bofetada que nadie esperaba durante la entrega de los premios más importantes de Hollywood. A pesar de ello, no se considera una víctima de la situación, por lo que no ha dado entrevistas no hecho comentarios sobre el momento que quedó plasmado en la historia de la cultura pop.

“No soy una víctima, nunca me verás llorando con Oprah. Aguanté el golpe como Manny Pacquiao”, expresó. Y agregó: “Todos me preguntan si me dolió. Todavía me duele”.

Sin aceptar las disculpas de Will Smith

Chris Rock estaba solo y de pie en el escenario cuando Will Smith subió para darle la bofetada que impactó a todos. Llamó la atención de miles de personas en el mundo el ver que no hizo nada después de que le pegaran en la cara. En su lugar, permaneció con los brazos por detrás permitiendo que todo sucediera: “Mis padres me enseñaron a no pelear frente a personas blancas porque eso le ocasionaría más problemas”.

En cuanto a las disculpas que Will Smith ha ofrecido de forma pública y privada, Rock no dio indicios de haberlas aceptado. Aunque sí aseguró que Will es una inspiración para él y otros comediantes. Sin embargo, su broma sobre la última cinta de Smith, Emancipación, podría dejar ver que entre ellos las cosas están tranquilas: “Hace grandes películas y siempre lo he admirado, pero sólo veo la película para escuchar sus gritos y ver que le den una paliza”.

