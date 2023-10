En medio de rumores, la esposa de Daddy Yankee le demuestra su apoyo en redes

En medio de los rumores que rodean el matrimonio de Daddy Yankee y Mireddys González, la esposa del reggaetonero ha dado de qué hablar en las últimas horas al apoyar el reciente proyecto de ‘El Cangri’. Esta semana comenzaron a sonar los rumores de una supuesta crisis entre ambos, quienes cumplieron 28 años de casados, en abril pasado.

©@mireddys



Daddy Yankee y su esposa Mireddys González están en rumores por su matrimonio

El pasado jueves 19 de octubre, el intérprete de Gasolina recién se estrenó como productor ejecutivo en la serie Neon, de Netflix. A pesar de los recientes reportes que apuntan a una crisis de pareja, Mireddys usó sus redes sociales para apoyar al padre de sus hijos en este nuevo proyecto. La empresaria compartió varios posts alusivos al estreno en Instagram stories, lo cual despertó las dudas de sus seguidores de su realmente ella y Daddy Yankee estaban atravesando una situación de pareja como se había dicho hace unos días.

©@mireddys



Estos fueron algunos de los posts de Mireddys en apoyo a ‘Neon’

Los primeros reportes en los que se aseguraba que algo estaba pasando en su matrimonio se dieron a conocer en el programa En Casa con Telemundo. En dicho show, se dio a conocer que la pareja se había dejado de seguir mutuamente, pero lo cierto es que entre las cuentas que Daddy Yankee sigue, ya no figura el perfil de su esposa. Sin embargo, ella aún lo sigue en Instagram.

Además de esto, otra de las pistas que han alarmado a sus seguidores es que Jessaelys, la hija de la pareja, compartió una story en sus redes con un mensaje en un tono un tanto sombrío. “Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”.

©@jesaaelys



Este fue el post que Jessaelys publicó en sus redes hace unos días

Aunque el post de la joven no abunda en detalles sobre su situación familiar, los fans de Daddy Yankee se preocuparon; incluso algunos creen que la publicación podría estar relacionada con la supuesta crisis por la que estarían atravesando sus padres. Sin embargo, hasta el momento ni el cantante ni su aún esposa se han pronunciado acerca de los reportes.

Vídeo Relacionado: Ariana Grande debe pagar 1,25 millones a su ex-esposo tras divorcio Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.