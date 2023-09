Tiziano Ferro habla del duro proceso que vive tras su divorcio: ‘No puedo salir de California con mis hijos’

Hace cuatro años, Tiziano Ferro celebró su boda con Victor Allen, una unión que ellos esperaban durara muchos años. Sin embargo, el destino les tenía preparado algo distinto: el cantante italiano acaba de confirmar su separación del estadounidense, la cual tuvo lugar hace varios meses. El intérprete de Tardes Negras ha compartido un comunicado en el que ha revelado el difícil proceso por el que ha estado atravesando a lo largo de este tiempo, el cual lo ha llevado incluso a cancelar compromisos profesionales.

©GettyImages



Tiziano dio a conocer su separación de Victor Allen.

Tiziano y su expareja, quien se dedica al marketing, se casaron en junio de 2019 en una pequeña ceremonia en Los Ángeles, y luego celebraron otra ceremonia en Italia. A partir de ese momento se instalaron en la ciudad californiana, donde llevaban una vida tranquila junto a sus dos hijos, Margherita, de poco más de dos años, y Andrés, de año y medio. Y es precisamente el tema de la custodia de los niños lo que está causando fricciones con Victor.

“Siempre he soñado con escribir una novela y cuando mi sueño se hizo realidad, estaba muy emocionado por enseñaros personalmente este libro. Pero con gran tristeza y el corazón pesaroso me veo obligado ahora a cancelar mi gira de presentación”, explicó el cantante sobre el lanzamiento de su libro Felicidad en el Principio.

©@tizianoferro



Tiziano y su expareja comparten a dos hijos.

En su mensaje, reveló los motivos personales que lo llevaron a dicha resolución. “En el último año he estado lidiando con la dolorosa separación de mi esposo Victor, en silencio y aislado. Recientemente he iniciado el proceso de divorcio en Los Ángeles y las circunstancias son que no puedo salir de California con mis hijos, ni puedo dejarlos atrás porque están sobre todo bajo mi cuidado”, detalló.

“Ustedes siempre han sido extremadamente importantes para mí, incluso con mis problemas de cuerdas vocales y en contra de las recomendaciones de mi médico, no cancelé la gira del verano pasado. Sin embargo, ahora, el asunto se relaciona con mis hijos y no hay nada más importante para mí que ellos”, continuó en su mensaje.

“Decepcionar a mi público me rompe el corazón, pero en este momento debo concentrarme en los mejores intereses de mis bebés”, confesó. “Aquí estoy con mi corazón abierto, tal como siempre lo he hecho, esperando su comprensión y apoyo mientras navego a través de este momento tan difícil de mi vida”, agregó.

©@tizianoferro



El cantante dijo que su prioridad son sus hijos.

El pasado mes de junio, Tiziano contó a la revista Grazia que uno de sus mayores deseos era regularizar la situación de sus hijos. El problema radica en que el cantante no pudo inscribirlos como hijos de él y Victor en el consulado italiano, por lo que no completó los trámites y no obtuvieron así el pasaporte italiano. “Me gustaría poder elegir dónde vivir con mis hijos y que mi país reconozca que tienen dos padres”, expresaba entonces.

Su mensaje de esperanza

Junto a su comunicado, Tiziano agregó en mensaje en el que dejó ver que no pierde la esperanza de que las cosas se solucionen y recupere finalmente la sonrisa. “El camino que conduce a la felicidad a veces está hecho de cosas inesperadas, impedimentos, dolores, pero hay que encontrar la fuerza para creer que el momento de la sonrisa volverá, que las diferencias se resolverán, que los contrastes se convertirán en intercambios civiles y luego el sufrimiento sufrido será señal de renacimiento, del deseo de aún buscar un lugar cómodo al que llamar hogar y brazos amorosos en el que refugiarse. Hasta entonces me encontrarás a tu lado, lo que sea que necesites en mí sabrás - si quieres - encontrar escucha, comprensión, apoyo, consolación”, escribió.

