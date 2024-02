Con el corazón roto, Daddy Yankee revela la difícil enfermedad que padece su papá

Daddy Yankee abrió su corazón para revelar el complicado momento por el que pasa su familia y, de la manera más emotiva compartió que su padre, el percusionista de salsa Ramón Ayala, ha sido diagnosticado con cáncer.

©Daddy Yankee





Fue por medio de un video para la Fundación CAP de Puerto Rico que el Big Boss reveló la noticia, misma que lo motivó a convertirse en el padrino del evento Uniendo Cabezas 2024, en el que la gente podrá donar su cabello con el fin de fabricar pelucas para los enfermos. “Soy parte del evento para honrar a mi padre, que estamos también pasando esa prueba del cáncer con mi papá”, dijo el cantante de la manera más empática. “También le ha tocado a mi familia vivir y experimentar lo que es ser parte de la condición”, agregó.

El intérprete no dio más información sobre la salud de su padre, dejando los detalles íntimos para sus allegados, como la etapa en la que se encuentra o el tipo de cáncer que padece. En cambio, se enfocó en el trabajo de las personas que se dedican a cuidar de los enfermos, y añadió: “Me pongo las botas de ellos también que cuidan a un familiar”.

Sobre su trabajo en la fundación, expresó: “Le doy las gracias a mi Padre Celestial y a mi gente de CAP por hacerme parte de esta nueva aventura para mí. Estoy muy entusiasmado de estar al servicio de mi comunidad”. Por ahora, tanto él como sus familiares se mantienen reservados al respecto.

De manera contrastante, dos días después de compartir la noticia, el cantante celebró su cumpleaños número 47 rodeado del cariño de la gente durante un partido de beisbol. “¿Adivinen quién está de cumpleaños hoy? 🥳 Me cantaron a las mismas 12am con un hamburger 🍔 y popcorn🍿 🕯️ me reí mucho pero estaba sufriendo por dentro 😂 ¡Luego arreglaron y me tenían el verdadero bizcocho reaDY! ¡Que el Señor las reprenda de tanta maldad! 😂 El cumpleaños sigue esta noche en el juego de 🇵🇷 🇩🇴 ⚾️. Gracias por sus buenos deseos, ¡que DIOS LOS BENDIGA A TODOS! ✝️”, escribió junto al video de su festejo.

La situación familiar de Daddy Yankee

Esta complicada noticia llega tras los rumores de separación que Daddy Yankee había protagonizado meses atrás con su esposa, Mireddys González. La pareja, que está por cumplir 29 años de casada, habría enfrentado una crisis en su matrimonio, al grado de especularse una aparente ruptura entre ellos. sin embargo, los rumores han cesado desde hace semanas, lo que podría indicar que han solucionado las diferencias.

El intérprete de La Gasolina, además, viene de su despedida de los escenarios con la gira La Última Vuelta World Tour, con la que dijo adiós a sus fans, cerrando un ciclo en su carrera artística.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.