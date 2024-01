Luego de transformar su vida, Alexa, la hija de Myrka Dellanos, celebra su cumpleaños con su mamá y su abuela

Para Myrka Dellanos no hay mujeres más importantes en su vida que su hija, Alexa Dellanos y su madre, la señora Mita. Con motivo de los cumpleaños de ambas, Myrka organizó una fiesta de cumpleaños, donde las dos celebraron una vuelta más al sol. Alexa, fruto del primer matrimonio de la periodista con Alejandro Loynáz, cumplió 30 años, mientras que la mamá de la presentadora de La Mesa Caliente celebró un año más de vida, luego de que en diciembre pasado enfrentara serias complicaciones en su salud.

Alexa y Myrka Dellanos con Mita

Para el festejo, Alexa, quien es el más grande orgullo de Myrka, lució un lindo conjunto con la tendencia de moda, el coquette. La festejada llevó una blusa con una gran flor blanca al centro además de una falda blanca con volantes y unas sandalias bajas en color dorado. En cuanto a Mita, la señora lució un look en rosa pastel. Abuela y nieta soplaron las velitas de su pastel en medio de un ambiente festivo y buenos deseos. En sus redes sociales, Alexa y Myrka compartieron varias fotos y videos de este cumpleaños tan especial, dejando ver que están en un gran momento en su relación de madre e hija.

Myrka y las fricciones que tuvo en el pasado con su hija

En el podcast de Alejandro Chabán, la periodista habló de las diferencias que tuvo con su hija en el pasado. Hace tiempo, Alexa solía compartir en sus redes imágenes en poses sensuales y con poca ropa, algo que le molestaba demasiado a Myrka. Atrás han quedado esos comportamientos, pues ahora Alexa está más unida que nunca a su mamá y su abuela.

“Ella ya no pone esas fotos, ya no las pone, ya me escucha”, le dijo a Chabán hace un par de meses. “Eso no va con su personalidad y eso ya lo hablamos, eso tenía mucho que ver con su pareja en ese momento y una imagen que él quería tener y yo creo que psicológicamente eso te afecta mucho, cuando eres una muchacha joven y piensas que eso es lo único que tú tienes de beneficio que tú puedes aportar al mundo, porque ella es una niña buena, es pura dulzura”.

Myrka y Alexa Dellanos están más unidas que nunca

En esta conversación con Chabán, Myrka se refirió a la pasada relación de la joven con el artista callejero y DJ Alec Monopoly. Fue más o menos por esas fechas que Alexa llenó sus redes de imágenes, que según Myrka, no iban con su personalidad. “Todo el mundo que la conoce dice, ‘wow o sea no va con eso’ y yo siempre le he dicho, ‘¿sabes qué Alexa? esas fotos no eres tú, a mí no me gusta eso, yo no te crié para eso, a mí no me gusta”.

