María Celeste Arrarás zanja la polémica con Myrka Dellanos tras Miss Universe

“Fui muy cuidadosa en evitar que alguien lo interpretara de esa forma o que pensara que se trataba de un ataque de mi parte a Telemundo -por eso dije claramente: ‘No quiero insinuar de ninguna manera que haya habido fraude, ni una conspiración para no elegir a Venezuela o República Dominicana en la recta final, a pesar de que eran las mejores. La elección depende de la suma de los votos individuales y confidenciales de los jueces cuyo panel este año estuvo compuesto mayormente por jueces estadounidenses’”.

¿Qué comentó María Celeste sobre la final de Miss Universe?

A través de su cuenta de Instagram, María Celeste publicó un extenso post en el que daba a conocer las razones por las que no estaba de acuerdo con la elección de Miss Estados Unidos como la nueva Miss Universe.“El concurso de Miss Universo es un certamen de belleza. He sido jueza del evento en dos ocasiones y las instrucciones que recibimos los jueces es que debemos escoger a la más bella del grupo-a la que cuando entre en un lugar haga voltear todas las miradas”, se lee en la primera parte de su mensaje. “Entre las 3 finalistas, República Dominicana y Venezuela me parecían candidatas muy superiores a la ganadora. Habían otras candidatas muy guapas como Curazao que también eran fuertes en la competencia. No siempre tiene que ganar una de las nuestras, pero este año el bloque latino SÍ estaba muy fuerte”, expresó la reconocida periodista.